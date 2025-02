Das ZDF hat für März einen umfassenden Corona-Schwerpunkt angekündigt. Zwischen dem 8. und 21. März will man sich in vielen verschiedenen Sendungen mit der Pandemie und seinen Folgen beschäftigen. Anlass für den Themenschwerpunkt ist die Tatsache, dass die Pandemie vor mittlerweile fünf Jahren ihren Lauf nahm. Während am 31. Dezember 2019 die erste Corona-Erkrankung an die WHO gemeldet wurde, erreichte das Virus im darauffolgenden Januar auch Deutschland.

Was dann folgte, ist längst bekannt: Im März 2020 trat ein erster Lockdown in Kraft, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das ZDF will nun der Frage nachgehen, was aus der Pandemie für Lehren gezogen wurden und werden. War der erste Lockdown überzogen? Wie sinnvoll war die Maskenpflicht? Wie effektiv waren Impfungen und 3G-Regeln?

Das Thema soll in den aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF besprochen werden. Los geht’s am 8. März mit einem "Länderspiegel" zu fünf Jahren Corona, danach folgt eine "plan B"-Doku mit dem Titel "Einsamkeit - nein danke!". "Volle Kanne" soll sich in den zwei Wochen täglich mit Corona beschäftigen, dabei geht es unter anderem um Impfungen, die Aufarbeitung der Pandemie, einen Ländervergleich oder auch Long Covid und die Folgen für die Gesellschaft.

Auch bei "WISO", "Frontal" und dem "Auslandsjournal" soll Corona in den zwei Wochen eine Rolle spielen. Darüber hinaus sind Dokus, unter anderem mit Eva Schultz und Sarah Tacke, und Talks geplant. So werden sich sowohl Markus Lanz als auch Maybrit Illner noch einmal der Pandemie und seinen Folgen widmen. Außerdem erkundet das "ZDF-Morgenmagazin" mit Heinsberg einen Hotspot der frühen Corona-Ausbreitung.

"Das Coronavirus hat Deutschland und die Welt in nie dagewesener Weise herausgefordert. Die Pandemie hat nicht nur die Gesundheitssysteme auf die Probe gestellt, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen mit sich gebracht. Deshalb bleibt die Aufarbeitung der Corona-Zeit auch fünf Jahre nach dem Ausbruch des Virus ein hochrelevantes Thema", sagt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.