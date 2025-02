Das ZDF hat sich mit Giovanni Zarrella auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre geeinigt. Die von Bavaria Entertainment produzierte "Giovanni Zarrella Show" wird damit auch auf absehbare Zeit im Programm der Mainzer zu sehen sein, alleine in diesem Jahr sind fünf Ausgaben (bislang waren es vier Shows pro Jahr) geplant, die alle unter einem bestimmten Motto stehen - die nächste bereits am kommenden Samstag, den 15. Februar. Dann dreht sich anlässlich des Valentinstags alles um die Liebe.

Während Zarrella in dieser Ausgabe seiner Musikshow besondere Liebeslieder von und mit Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Ross Antony, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Melissa Naschenweng, Linda Hesse und Roland Kaiser präsentiert, geht’s in einer weiteren Show im Mai um Tanz-Hits, im August steht außerdem die "große Sommerparty" auf dem Programm. Eine weitere Ausgabe ist für November geplant. Darüber hinaus widmet sich Zarrella in diesem Jahr Howard Carpendale in einer eigenen Show, die Ausstrahlung ist für den 20. September geplant.

Im Dezember wartet außerdem eine neue Aufgabe für Zarrella: Erstmals moderiert er die Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor. Das weihnachtliche Musikprogramm wurde bislang von Carmen Nebel präsentiert, die sich im vergangenen Jahr als Moderatorin von der TV-Bühne verabschiedet hat. Zarrella tritt also auch hier in die Fußstapfen Nebels, nachdem er auch den Sendeplatz am Samstagabend von ihr übernommen hatte.

© ZDF/Jana Kay Oliver Heidemann

Und Giovanni Zarrella selbst sagt: "Ich möchte mich vor allem bei unseren Zuschauern für die unglaubliche Unterstützung seit der ersten Show bedanken. Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen – und das sogar mit mehr Sendungen als bisher – ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre. Das ZDF ist für mich ein Zuhause geworden, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte. Grazie a tutti!"