Um seinen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Einblick in den Arbeitsalltag von Hausmeistern zu geben, hat DMAX jetzt die Dokureihe "Die Hausmeister" angekündigt. Diese startet am 25. März und ist dann immer dienstags ab 22:15 Uhr zu sehen. Auf diesem Sendeplatz setzt man aktuell noch auf die britische Dokusoap "Police Interceptors – Auf Verfolgungsjagd", künftig will man hier also eine Eigenproduktion zeigen.

Die Voraussetzungen für das neue Format sind gut: In den zwei Stunden davor zeigt DMAX aktuell alte Folgen von "Steel Buddies" und "Titanen aus Stahl". Mit 2,5 und 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe waren die beiden Formate zumindest in dieser Woche ein schöner Erfolg für den Sender - und könnten künftig auch den Hausmeistern einen guten Anschub geben.

Inhaltlich begleitet man in dem neuen, fünfteiligen Format, das von Fandango produziert wird, vier Hausmeister und deren Teams von Bad Bramstedt im Norden bis nach München im Süden. "Dabei geht die Kamera mit ihnen runter in den Keller, rauf aufs Dach und rein in die Wohnung: Immer nahe dran am Geschehen und an den Menschen. Die heimlichen Helden der Wohnanlage haben einen harten, abwechslungsreichen, aber auch erfüllenden Job. Da wird aus einem pflichtbewussten Handwerker auch schon mal ein strenger Ordnungshüter oder ein einfühlsamer Psychologe", heißt es von DMAX in der Beschreibung der Sendung.

Da müssen die Hausmeister dann auch schon mal die vermüllte Wohnung eines Verstorbenen entrümpeln oder sich mit einer überfluteten Tiefgarage und eine kaputten Toilette beschäftigen. Producer von "Die Hausmeister" ist Florian Grüning.