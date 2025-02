Rund um die am vergangenen Dienstag ausgestrahlte Ausgabe der ZDF-"Anstalt" gab es viele Schlagzeilen. Weil Max Uthoff Wahlwerbung für die Linke machte, musste er kurzfristig aussetzen. Hintergrund ist die Tatsache, dass prägende Bildschirmpersönlichkeiten, die sich politisch engagieren, sechs Wochen vor einer Wahl nicht im Programm erscheinen dürfen. So handhabt es das ZDF schon seit vielen Jahren. Uthoff war das nicht bekannt, wie er erklärte. Von einem Rausschmiss oder gar Berufsverbot kann aber keine Rede sein, er wird auch künftig Teil der Sendung sein.

Doch auch hinter den Kulissen der "Anstalt" hat sich zuletzt einiges getan. Die am Dienstag gezeigte Folge, in der vom eigentlichen Trio (Claus von Wagner, Max Uthoff und Maike Kühl) nur noch Maike Kühl übrig blieb (Claus von Wagner befindet sich nach wie vor in einer Kreativpause), ist erstmals von der Produktionsfirma Content Laden verantwortet worden. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine 70-prozentige Beteiligung von ZDF Studios. Gegründet wurde die Produktionsfirma 2023, Geschäftsführer ist Tom Gamlich, der auch Anteile am Unternehmen hält.

Übernommen hat Content Laden die Produktion von "Die Anstalt" von der Redspider Networks GmbH, die das Format in den zurückliegenden Jahren verantwortet hat. Zu den Gründen, die zum Wechsel geführt haben, schweigt sich das ZDF auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de aus. Eine Sendersprecherin sagt aber: "Ein sehr großer Teil des bisherigen Teams ist auch weiterhin für ‘Die Anstalt’ tätig."

Und auch Redspider soll nicht komplett raus sein. So verantwortet die Produktionsfirma die Sendung zwar nicht mehr, ist aber weiterhin als Studio- und Technik-Dienstleister für das Format tätig, wie es vom ZDF heißt. Welche Auswirkungen der Verlust des Produktionsauftrags für Redspider haben wird, ist unklar. Für das Unternehmen war die Sendung eines der wichtigsten Formate. Geschäftsführer Paul Borgetto will sich gegenüber DWDL.de nicht äußern und verweist stattdessen auf das Statement des ZDF. Unter den aktuellen Projekten führt Redspider auf seiner Webseite neben der "Anstalt" nur den Ludwig Erhard Gipfel im Mai an, hier sorgt man für einen Livestream und diverse Formate rund um die Veranstaltung.