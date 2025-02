Die beiden Hearst-Sender The History Channel und Crime + Investigation haben die 2019 produzierte Dokumentation “The Invisible Line – Die Geschichte der Welle” auf YouTube zum Abruf gestellt. Zusätzlich dazu ist der Film am kommenden Dienstag, den 18. Februar, um 20:15 Uhr sowie am Samstag, den 26. April, um 22:50 Uhr auf Crime + Investigation zu sehen.

Inhaltlich beschäftigt sich die Doku mit dem als "Welle" bekannten Experiment, das der Geschichtslehrer Ron Jones 1967 an der Cubberley High School in Palo Alto durchführte. Dabei wollte er seinen Schülerinnen und Schülern die Mechanismen faschistischer Bewegungen verdeutlichen. Ausgangspunkt war die Frage eines Schülers in Jones‘ Geschichtskurs, warum die Deutschen den Holocaust nicht verhindert hätten. Das Experiment geriet allerdings außer Kontrolle, aufgegriffen wurden die Ereignisse später in Filmen, Theaterstücken und einem Buch.

Die 2019 von Emanuel Rotstein für Crime + Investigation produzierte Dokumentation "The Invisible Line" beleuchtet die Hintergründe des Versuchs und lässt neben dem Initiator Ron Jones damalige Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. "Rechtsextremismus ist seit einigen Jahren weltweit auf dem Vormarsch, die Debatte um den Einfluss der extremen Rechten und die Bedrohung der Demokratie hat auch im aktuellen Bundestagswahlkampf Bedeutung", heißt es von den Sendern, die so auch erklären, wieso die Doku ausgerechnet jetzt frei verfügbar gemacht wird.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass The History Channel und Crime + Investigation "The Invisible Line – Die Geschichte der Welle" frei verfügbar machen. Nach dem Kapitolsturm in den USA reagierten die Sender im Januar 2021 ähnlich (DWDL.de berichtete).