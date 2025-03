am 03.03.2025 - 16:30 Uhr

RTL hat für den Montag um 20:15 Uhr eine kurzfristige Programmänderung angekündigt. So wird man eine 15-minütige News-Sondersendung einschieben, "Wer wird Millionär?" beginnt deshalb erst um 20:30 Uhr. Hintergrund für das Special ist ein Vorfall mit tödlichem Ausgang in Mannheim. Dort war vor wenigen Stunden ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast, mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Das "RTL Aktuell"-Spezial mit dem Titel "Schock in Mannheim - Auto fährt in Menschenmenge" wird von Roberta Bieling moderiert. Sie spricht unter anderem mit den Reportern vor Ort, außerdem wird in der Sendung der Stand der Ermittlungen zusammengefasst. Andere Sender haben noch keine ähnlichen Sondersendungen angekündigt, die Nachrichtensender berichten bereits seit einiger Zeit immer wieder über die Ereignisse.