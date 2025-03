Als man bei TLC 2022 ankündigte, das Programm hierzulande breiter aufzustellen, kamen auch erstmals US-Serien ins Programm des Senders, der eigentlich für seine Reality-Formate und Dokusoaps bekannt ist. Sie blieben lange aber bislang trotzdem eher eine Randerscheinung im Programm. Ab April wird man nun aber gleich zwei Abende mit US-Serien bespielen. Den Anfang macht ab dem 10. April dabei "Emergency Room".

TLC zeigt dann immer donnerstags um 20:15 Uhr zwei Folgen der Krankenhaus-Serie im Doppelpack und beginnt dabei mit der ersten Folge der ersten Staffel. Die Serie, durch die George Clooney in seiner Rolle als smarter Kinderarzt Dr. Ross zum Weltstar wurde, lief 2022 und 2023 schon einmal im Nachmittagsprogramm des Senders.

Ab dem 22. April holt man einen noch älteren Klassiker aus dem Archiv: Immer dienstags laufen ab 20:15 Uhr dann drei Folgen von "Dallas" am Stück, auch hier beginnend mit der ersten Staffel. Die Serie war im deutschen Free-TV zuletzt 2006 bei Kabel Eins zu sehen. Nun wird die Geschichte des so berüchtigten wie intriganten Ölmagnaten J.R. Ewing also noch einmal erzählt. Und auch das verblüffendste TV-Comeback der Geschichte wird es wohl noch einmal zu sehen geben: Wie sein Bruder Bobby 31 Episoden nach seinem Serientod in einer der wohl bekanntesten Duschszenen der Fernsehgeschichte freundlich grüßend wiederauferstand.

"Mit 'Emergency Room', das bereits erfolgreich im Nachmittagsprogramm von TLC gelaufen ist, und 'Dallas' bieten wir dem Publikum beste Prime-Time-Unterhaltung mit zwei absoluten Klassikern der Fernsehgeschichte. Wir sind wie schon bei der Integration von 'Judge Judy' davon überzeugt, dass beide Serien das Programm von TLC bestens ergänzen und unseren Zuschauer:innen eine perfekte Erweiterung des TLC-Erlebnisses bieten", sagt Marion Rathmann, GVP Content & Programming Network Western Europe & Africa bei Warner Bros. Discovery.