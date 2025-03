Mit im Schnitt knapp 4,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bescherte die sechste Staffel der Serie "Die Kanzlei" der ARD in den letzten Monaten dienstags durchweg sehr gute Werte. Der Marktanteil lag mit im Schnitt 18,7 Prozent sogar höher als bei allen vorausgegangenen Staffeln. Gelungen ist das, weil die "Kanzlei" ihr Publikum über die Jahre bei der Stange halten konnte, während die allgemeine TV-Nutzung rückläufig war.

Da verwundert es also nicht, dass man darauf auch in Zukunft nicht verzichten will. Schon Mitte Februar hat man mit den Dreharbeiten für die siebte Staffel begonnen, die erneut 13 Folgen umfassen wird. Und es gibt noch mehr: Im Sommer wird obendrein erneut ein Spielfilm zu "Die Kanzlei" gedreht, der außer der Reihe am Freitagabend im Ersten zu sehen sein soll. 2022 gab es das mit dem Film "Reif für die Insel" schon einmal.

Im neuen 90-Minüter "Weites Land", für den Thorsten Näter das Buch schreibt und Torsten Wacker die Regie übernimmt, verschlägt es die Mitglieder der Kanzlei auf einen Bauernhof an der Ostseeküste. Nach einem Unfall der Bäuerin muss Isa von Brede (Sabine Postel) den Hof betreiben und einen Streit in der Bauernfamilie schlichten, wobei ihr Markus Gellert (Herbert Knaup), Assistentin Charlie (Mathilde Bundschuh) und Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) zur Hilfe eilen.

Wann es den Film zu sehen geben wird, ist noch unklar. Als Termin für die siebte Staffel peilt man den Herbst 2026 an. Auch die Drehbücher für die neue Staffel hat Thorsten Näter geschrieben, Regie führen Dirk Pientka, Susanne Boeing und Torsten Wacker. In den neuen Folgen übernehmen Isa von Brede und Markus Gellert Mandate, in denen es um Mietnomaden, Messis, Mörder und eine "Hexe" geht. Dabei wird Isa wird von einer Stalkerin als Geisel genommen, während Gellert eine Strafanzeige wegen Parteiverrat droht. Zu seinem privaten Kummer hat der neue Hauptkommissar (Stephan Luca) seinen Heiratsantrag an Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gecrasht. Der ist mit Gellerts Freundin noch verheiratet und will seine Frau zurück.

"Die Kanzlei" wird von Letterbox produziert. Sie ging einst aus der Serie "Der Dicke" hervor. Nachdem Dieter Pfaff 2013 im Alter von nur 65 Jahren verstorben war, entschied sich die ARD, die Serie ohne ihn als "Die Kanzlei" fortzuführen.