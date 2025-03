am 06.03.2025 - 11:19 Uhr

Im vergangenen Jahr legte RTLzwei einen seiner Dauerbrenner neu auf und brachte den "Trödeltrupp" mit neuen Folgen ins Programm zurück. Die neuen Folgen liefen zuerst am Sonntagnachmittag, dann versuchte man es am späteren Mittwochabend - jeweils mit eher überschaubarem Erfolg. Trotzdem entschied man sich für eine Fortsetzung, die nun sogar in der Primetime zu sehen sein wird: Ab dem 27. März laufen neue Folgen donnerstags um 20:15 Uhr.

Für die neue Staffel schickten Banijay Germany und RTLzwei ihre Trödelprofis dabei mit dem Camper durch verschiedene Länder, womit man also nicht nur die Trödelsuche erzählen kann, sondern auch die Herausforderungen des Zusammenlebens auf engem Raum. Vor allem geht es bei "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" für Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan aber darum, landestypische Gegenstände für ihre Kundschaft zu finden.

Startpunkt der Reise ist die Türkei wo es von Bursa über den Süden bis nach Istanbul geht. Danach reisen sie die italienische Riviera entlang und über die Côte d’Azur durch ganz Frankreich. Am Schluss erreicht das Trio sein Ziel in Belgien. Vor Ort gibt es immer wieder "Trödlerbattles". Sie beginnen mit einem günstigen Gegenstand, den sie mit Gewinn verkaufen müssen, um dann ein hochwertigeres Objekt einkaufen zu können. Dabei siegt derjenige, der am meisten Gewinn erwirtschaftet.

Einen Neustart gab's im letzten Jahr nicht nur für den "Trödeltrupp", sondern auch für "Love Island", das erstmals in einer "VIP"-Version zu sehen war und nur noch wöchentlich und nicht mehr täglich lief. Bei RTLzwei zeigt man sich mit der Resonanz zufrieden. "Die VIP-Version von ‚Love Island‘ war ein voller Erfolg und insbesondere im Streaming ein echter Knaller. Wir freuen uns, gemeinsam mit ITV Studios Germany in die Fortsetzung unserer Love Brand zu gehen", sagt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei.

Der Marktanteil im klassischen TV lag mit 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem sehr ordentlichen, aber letztlich unspektakulären Niveau. Nach RTLzwei-Angaben belegte das Format während des Veröffentlichungszeitraums aber Platz 1 im Streaming-Ranking aller AGF-gemessenen Anbieter, wenn man nach Nutzungsvolumen in Stunden sortiert.

Obwohl es sich um eine VIP-Version handelt - wobei hiermit Reality-Stars gemeint sind - setzt man bei RTLzwei übrigens auf einen offenen Casting-Aufruf. Malte Kruber: "VIPs der deutschen Reality-Szene können uns ab sofort kontaktieren, um schon bald ihre Koffer für die Reise auf unsere Liebesinsel zu packen." Den Castingaufruf hat man auf TikTok und Instagram sowie auf den Websites von RTLzwei und der Produktionsfirma ITV Studios Germany veröffentlicht.