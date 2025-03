Auch wenn der Start ins Jahr etwas holprig verlief, kann sich Kabel Eins auf seine Eigenproduktionen am späten Nachmittag und Vorabend in der Regel verlassen. Vor allem "Mein Lokal, Dein Lokal" hat sich im vergangenen Jahr als verlässlicher Quotengarant präsentiert. Weil die US-Serien in den Stunden davor inzwischen aber nur noch selten überzeugen konnten, nimmt man schon bald eine Programmänderung vor.

Wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt, fliegt "Castle" in der 16-Uhr-Stunde ab dem 31. März aus dem Programm. In dieser Stunde setzt man künftig werktags auf Eigenproduktionen. Geld für Neuentwicklungen nimmt man allerdings nicht in die Hand, stattdessen setzt Kabel Eins in dieser Zeitschiene künftig auf die Wiederholung von bekannten Formaten. Los geht’s mit dem "Schnäppchen-Menü", das 2024 in Sat.1 zu sehen war.

Im weiteren Verlauf des Jahres sollen andere Formate wie die "Trucker Babes" oder auch "Yes we camp" folgen, dann in einer anders geschnittenen Version, weil diese Formate in der Primetime normalerweise länger sind als eine Stunde. Vom "Schnäppchen-Menü" wird die komplette im vergangenen Jahr in Sat.1 gezeigte Staffel über mehrere Wochen hinweg zu sehen sein. 44 Ausgaben sind von Just Friends produziert worden. Alexander Kumptner stellt seine Kandidatinnen und Kandidaten in dem Format vor die Aufgabe, mit 20 Euro ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Wer den TV-Koch überzeugt, gewinnt.

Kabel Eins-Senderchef Felix von Mengden sagt gegenüber DWDL.de: "Dieser Schritt ist eine erste Initiative, unsere Eigenproduktionsschiene vom Vorabend bereits um 16 Uhr Nachmittag zu starten. Damit erweitern wir unser Programm um einen weiteren Slot mit Local Content. ‚Das Schnäppchen-Menü‘ ist zum Auftakt das perfekte Format mit einer hervorragenden Kabel Eins-Passung. Perspektivisch werden dann aber auch unsere starken Prime-Time-Marken wie ‚Trucker Babes‘ oder ‚Yes we camp!‘ in einstündigen Versionen hier eine zusätzliche Heimat finden."