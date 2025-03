ProSieben hat ein neues Experiment mit Reporter Jenke von Wilmsdorff angekündigt. Das wird am Montag, den 28. April, unter dem Titel "Jenke. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?" zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. Inhaltlich geht es dann um den Trend Longevity, also Langlebigkeit. Dafür lässt sich der Reporter untersuchen und will unter anderem auch den Alterungsprozess seines eigenen Körpers aufhalten.

"Prädiabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall - plötzlich war ich mit Themen konfrontiert, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe", sagt Jenke von Wilmsdorff über die ärztliche Untersuchung zu Beginn des Experiments im September 2024. "Auf einmal vermischten sich der Film und mein echtes Leben. Daraus entstanden ist das längste Experiment, das ich je gemacht habe."

Tatsächlich hat Jenke von Wilmsdorff in den vergangenen Jahren einige aufsehenerregende Experimente mit sich und seinem Körper veranstaltet. Vor allem seine Drogen-Experimente sorgten für Diskussionen. Nun will er der naheliegenden Frage nachgehen, was das eigentlich mit seinem Körper gemacht hat und wie er die innere und äußere Alterungsuhr möglicherweise zurückdrehen kann.

Rund um das Buzzword Longevity hat sich in den vergangenen Jahren eine ganze Szene etabliert, die möglichst lang leben will. Auch die Wissenschaft arbeitet daran und will die Lebensdauer von Menschen unter anderem dadurch erhöhen, indem sie Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Demenz besiegt. Zum ersten Mal macht bei diesem Experiment von Jenke von Wilmsdorff übrigens auch sein 30-jähriger Sohn Jánik mit. Der ist nach ProSieben-Angaben "schon länger auf der Suche nach einem möglichst gesunden Lifestyle". Davon will er nun auch seinen Vater überzeugen. "Mein Vater hat über 350.000 Zigaretten geraucht. Ich weiß nicht, wie sein Körper allein das ausgehalten hat?", sagt Jánik.