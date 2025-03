Das ZDF hat einen konkreten Sendetermin für die neue Show "Terra X - Wettlauf um die Welt" angekündigt. Die Adaption des britischen Hits "Race Across the World" startet demnach am 23. April. Insgesamt drei Ausgaben der Challenge-Show werden die Mainzer mittwochs zur besten Sendezeit ausstrahlen. Nach einem großartigen Erfolg der ersten Staffel hatte die BBC einst gleich zwei weitere Staffeln in Auftrag gegeben, mittlerweile sind beim Sender vier reguläre Durchläufe und zwei Promi-Staffeln zu sehen gewesen.

In der deutschen Versionen geht es für fünf Zweierteams auf eine Reise durch Südamerika: Ohne moderne Hilfsmittel wie Internet, Handy und Flugzeug müssen die Teams mit einem knappen Reisebudget von Pucallpa im peruanischen Amazonasgebiet bis nach Ushuaia/Argentinien reisen, der südlichsten Stadt der Welt. Dabei gilt es, möglichst günstig und schnell zu reisen. Auf ihrem Weg passieren die Kandidatinnen und Kandidaten fünf Checkpoints.

Die fünf Paare sind die Mutter-Sohn-Kombination Jill und Jamie, die schwäbischen Zwillinge Timo und Marcus, das Patchwork-Ehepaar Dana und Mario, das Beste-Freundinnen-Duo Lile und Dilara sowie das junge Studentenpaar Lykka und Carlo. Das Team, das als erste die Zielinie am Ende der Welt überquert, erhält 25.000 Euro Preisgeld. Das ZDF wandelt mit dem Format ein Stück weit auf den Spuren von erfolgreichen YouTube-Formaten, aber auch beim US-Format "Amazing Race" geht es seit vielen Jahren um Menschen, die möglichst schnell an ein Ziel kommen müssen.

Trotz der Tatsache, dass es sich bei "Terra X - Wettlauf um die Welt" um die erste Staffel handelt, hat das Format bzw. das britische Original bereits eine längere Geschichte in Deutschland. Bereits 2021 kündigte RTLzwei in Person der damaligen Unterhaltungschefin Shona Fraser an, das Format adaptieren zu wollen. Daraus wurde letztlich nichts, im vergangenen Jahr sicherte sich schließlich das ZDF die Rechte. Als Produktionsfirma wurde Tower Productions angekündigt. Dieses Unternehmen will All3Media aber bekanntlich schließen, bis Ende dieses Monats soll die Abwicklung erfolgen. Künftige Formate werden von anderen Unternehmen der Gruppe produziert, etwa von Filmpool Entertainment oder auch south&browse.