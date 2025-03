In den Anfangstagen war Apple TV+ vor allem noch eine Art Goodie für die Käuferinnen und Käufer von Apple-Geräten, die den Zugang dazugeschenkt bekamen, während die Inhalte außerhalb der Apple-Welt zunächst gar nicht verfügbar waren. Doch je weiter Apple sein Angebot ausgebaut hat, desto deutlicher wurde auch, dass man einen größeren Kundenkreis anstrebt. Dafür baute man die Zahl der Partnerschaften zuletzt deutlich aus.

Im Herbst vergangenen Jahres startete in dem Zusammenhang Apple TV+ auch als zusätzlich buchbarer Channel bei Prime Video in den USA, nun weitet man dieses Angebot auch auf Deutschland, Spanien und Italien aus. Wer die Inhalte von Apple TV+ sehen via Prime Video sehen will, kann den Zusatz-Kanal dort für 9,99 Euro im Monat abonnieren. Zu sehen gibt's dort beispielsweise die gerade gestartete deutsche Serie "Krank Berlin", dazu Titel wie "Severance", "Silo", "Hijack", "The Morning Show" oder "Ted Lasso".

"Wir begeistern unsere Kund:innen mit einem herausragenden Unterhaltungsangebot und mit einer erstklassigen Auswahl an Premium-Inhalten, darunter Amazon MGM Studios Originals, Live-Sport, lizenzierte Filme und Serien, sowie die Möglichkeit, Tausende von Filmen und beliebten Serien zu leihen oder zu kaufen. Außerdem bieten wir über 100 weitere Zusatz-Kanäle an," so Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland. "Die Integration von Apple TV+ und dessen hochwertigem Content ist eine perfekte Ergänzung unseres umfangreichen Angebots."

"Zuschauer:innen in den USA lieben es bereits, Apple TV+ über Prime Video zu abonnieren, und wir freuen uns, dieses Angebot nun auch in Deutschland, Italien und Spanien einzuführen", lässt sich Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, zitieren. "Wir möchten Apple TV+ und seine preisgekrönte Bibliothek mit Serien und Filmen von einigen der besten Geschichtenerzähler der Welt einem noch breiteren Publikum zugänglich machen." Teil dieser Anstrengungen war kürzlich auch der Start einer Android-App.