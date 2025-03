am 14.03.2025 - 11:27 Uhr

Wer heute bei Sky ein neues Abo buchen will, muss schon genau suchen, um die Angebote für Satellit und Kabel zu finden. Stattdessen setzt der Pay-TV-Anbieter seit einiger Zeit vor allem auf seine IPTV-Box Sky Stream. Wer vorher schon Sky über IPTV sah, aber die Sky-Q-Box nutzte, musste bislang noch die alte Oberfläche nutzen.

Das ändert sich nun allerdings: Wie Sky mitteilte, ist Sky Stream, zusammen mit dem Betriebssystem Sky OS und der neuen Oberfläche, jetzt für bestehende Kunden verfügbar, die bislang Sky Q over IP und die dazugehörige Streaming-Box verwendet haben. Viele dieser Kundinnen und Kunden hätten das kostenlose Upgrade bereits erhalten. Alle weiteren sollen "im Laufe der nächsten Wochen" folgen, heißt es. Das Upgrade wird im Hintergrund automatisiert ausgeführt und ist für alle "Q over IP"-Kunden kostenlos. Auch die bisherige Fernbedienung kann weiter genutzt werden.

Sky Stream ist seit dem vergangenen Sommer in Deutschland auf dem Markt (DWDL.de berichtete). Durch eine intuitive Benutzeroberfläche will der Pay-TV-Anbieter seinen Kunden erklärtermaßen eine bessere Orientierung im täglich wachsenden Inhalte-Dschungel ermöglichen - etwa durch eine Suchfunktion, die keinen Unterschied macht zwischen den verschiedenen Streamingdiensten, Mediatheken und Sendern, auf denen all die Serien und Filme laufen. Dazu kommen individuelle Merklisten, die auf bis zu fünf Profilen angelegt werden können.

Insbesondere mit der neuen IPTV-Box unterstreicht Sky, wie sehr sich die eigenen Ansprüche mittlerweile verändert haben - weg vom klassischen Pay-TV-Sender, hin zum Aggregator wie er etwa auch die Deutsche Telekom mit MagentaTV sein möchte.