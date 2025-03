Nachdem die erste Staffel von "The Floor" im vergangenen Jahr gute Quoten erzielte, kündigte Sat.1 schnell eine Fortsetzung der Quizshow an. Nun steht der Ausstrahlungstermin fest: Die sechs neuen Folgen laufen ab dem 10. April jeweils donnerstags um 20:15 Uhr und lösen damit "Das 1% Quiz" ab. Erneut bekommen es die 100 Kandidatinnen und Kandidaten mit 100 Wissenskategorien zu tun, in denen sie sich in Duellen behaupten müssen.

Während Matthias Opdenhövel erneut die Moderation von "The Floor" übernimmt, stehen daneben einige Veränderungen an: Wer drei Quiz-Duelle in Folge bestreitet und gewinnt, erhält in der zweiten Staffel einmalig fünf Zusatzsekunden, die er in einem seiner kommenden Duelle einsetzen kann. Am Ende jeder Folge treten die zwei Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern außerdem in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn von 5.000 Euro an. Darüber hinaus hat Sat.1 auch an der Farbwelt des Studios geschraubt, die während der ersten Staffel noch einigermaßen gewöhnungsbedürftig war. Nicht verändert hat sich dagegen der Hauptgewinn: Wer nach sechs Folgen als Letzte oder Letzter auf dem Feld stehen bleibt, bekommt 100.000 Euro.

"Durch die Veränderungen wird die Show extrem spannend, weil die Kandidatinnen und Kandidaten noch mehr zum Zocken animiert werden", sagt Matthias Opdenhövel. "Dementsprechend kochen die Emotionen manchmal hoch. Und der neue Studio-Look sieht super aus. Jetzt ist es keine Neon-Turnhalle mehr, sondern eine gefühlte Samstagabendshow (lacht) - halt am Donnerstag."

Die erste Staffel von "The Floor" hatte es im vergangenen Jahr in der Spitze auf bis zu 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht - genug, um sich für eine Fortsetzung zu empfehlen. Produziert wird diese von Cheerio Entertainment mit Talpa Studios in den Niederlanden.