am 19.03.2025 - 15:44 Uhr

Recast bei der täglichen RTL-Serie "Unter uns": Wie der Sender am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird die Figur Ferhat Gülek künftig von Schauspieler Harun Yildirim verkörpert. Mehmet Kucak, der bislang in der Rolle zu sehen war, verlässt die Serie. Beim Sender spricht man von "privaten Gründen", die Kucak zum Rückzug bewegt hätten.

Durch den Recast ist nun aber sichergestellt, dass Ferhat Gülek auch weiterhin Teil der Serie ist. Die Rolle gibt es bei "Unter uns" erst seit dem vergangenen Jahr und ganz offensichtlich sehen RTL und UFA Serial Drama noch Potenzial für weitere Geschichten. Im Zuge der Neubesetzung ist von "neuen Herausforderungen, beruflich wie privat" bei der Figur die Rede. Der Architekt zieht einen neuen Auftrag an Land, gleichzeitig wird jedoch sein Liebesleben kompliziert, denn um das Herz seiner Traumfrau kämpft nicht nur er.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird die Änderung im Cast schon sehr bald sichtbar. Linear ist Harun Yildirim in seiner neuen Rolle erstmals am 27. März zu sehen. Bei RTL+ steht diese Episode bereits ab dem 20. März zum Abruf bereit.

Ganz neu im UFA-Kosmos ist Yildirim übrigens nicht, der Schauspieler ist unter anderem auch aus der UFA Fiction-Produktion "Die Eifelpraxis" bekannt. "Ich bin sehr dankbar, Teil einer solchen Institution zu sein. Ich gehe mit großem Respekt, aber auch mit einer gehörigen Portion Vorfreude und Lust an diese Herausforderung heran", sagt der Schauspieler in einem RTL-Interview. "Unter uns" wurde im vergangenen Jahr 30 Jahre alt, gefeiert wurde das unter anderem mit einer Jubiläumswoche, in der auch eine Figur von früher mittels KI zurückgeholt wurde (DWDL.de berichtete).