Als Disney anlässich der Feier seines 5. Geburtstages am Mittwoch in Berlin einen Ausblick aufs Programm der nächsten Monate gab, hob man sich die Überraschung bis zum Schluss auf: Neben "City of Blood" und "Vienna Game" wartet nämlich noch eine dritte lokale Eigenproduktion, deren konkreten Starttermin man zwar noch nicht verraten wollte, die aber noch in diesem Herbst zu sehen sein wird: "Call My Agent Berlin". Es handelt sich um die deutsche Adaption der französischen Serie "Dix Pour Cent", die international als "Call My Agent" bekannt ist und auch hierzulande schon beim Sony Channel und One zu sehen war und derzeit auch bei Netflix zum Abruf bereit steht.

Wie das französische Vorbild erzählt auch "Call My Agent Berlin" (so zumindest der aktuelle Arbeitstitel, der sich noch ändern kann) mit viel Humor vom den alltäglichen Dramen, die sich in einer Schauspielagentur für Agentinnen und Agenten und die gemanagten Stars abspielen. In diesem Fall ist es die fiktive Agentur Stern, die kurz vor der Pleite steht und in kürzester Zeit neue Talente gewinnen und bestehende Stars halten und vermitteln muss.

Disney+ beschreibt die Serie so: "Während berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen durch die Flure laufen und in jeder Folge reale Stars auftreten, kämpfen die Agentinnen und Agenten hinter den Kulissen. Sie sind Meister der Manipulation und gehen für ihre Klienten durchs Feuer. Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt. Jeder Kampf bringt die Agentur näher an den Triumph – oder den Ruin."

Benjamina Mirnik-Voges, Director Original Productions von Disney im deutschsprachigen Raum: "Wir freuen uns und sind stolz, gemeinsam mit der Friday Film und Wild Bunch diese besondere Dramedy für den deutschen Markt adaptieren und schon so bald präsentieren zu dürfen! ‚Call My Agent Berlin‘ (AT) verspricht emotionale, spannende Unterhaltung gepaart mit urkomischem, selbstironischem Humor auf höchstem Niveau. Dem Team um Johann Bucholz, Henning Kamm und Claudia Thieme ist es gelungen, einen grandiosen Cast vor und ein nicht weniger beeindruckendes Team hinter der Kamera zu versammeln. Wir freuen uns auf einen dramatischen Herbst mit unseren Agentinnen und Agenten von Stern."

Johann Buchholz, Showrunner der Serie und Geschäftsführer der Friday Film, die gemeinsam mit Wild Bunch "Call My Agent Berlin" produziert, sagt: "Viele der geschicktesten Manipulatoren des Landes arbeiten im Filmbusiness. Ihnen errichten wir ein Denkmal." Tatsächlich ist es der Produktion gelungen, zahlreiche Stars dafür zu gewinnen, sich in der Serie selbst zu spielen: Dabei sind: Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Iris Berben, Veronica Ferres, Samuel Finzi, Katja Riemann, Heiner Lauterbach, Frederick Lau, Heike Makatsch, Emilia Schüle, Kostja Ullmann, Jürgen Vogel, Christian Ulmen, Alicia von Rittberg, Max von der Groeben, Florence Kasumba und Johannes B. Kerner.

Die Mitarbeitenden der Schauspielagentur Stern spielen Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, Michael Klammer, Gabrielle Scharnitzky, Dana Herfurth, Benny O. Arthur, Janina Elkin und Taynara Silva-Wolf. Die Drehbücher stammen von Johann Buchholz und Timon Karl Kaleyta (Headautoren) sowie Jana Buchholz, Fabienne Hurst und Caroline Rosales. Regie führen Boris Kunz, Laura Lackmann und Johann Buchholz.

Für den Look der Serie zeichnen Ngo The Chau und Jieun Yi als Directors of Photography verantwortlich, Axel Nocker für das Szenenbild, Innenarchitektin Irina Kromayer fürs Set Design der Schauspielagentur Stern, Jeanette Latzelsberger für Maskenbild und Sabine Keller für Kostümbild. Für das Casting war Anja Dihrberg Casting verantwortlich. Gedreht wurde in Studio Babelsberg und in Berlin, ausführende Produzentin ist Dr. Claudia Thieme. Als Produzenten fungieren Johann Buchholz und Henning Kamm von Friday Film und Marc Gabizon und Barbara Mientus von Wild Bunch Germany.