Erst im vergangenen Jahr feierte Frank Rosin nach kurzer Pause sein Comeback bei "The Taste". In der kommenden Staffel wird der Sternekoch allerdings schon wieder fehlen. Auch Alexander Kumptner gehört nach mehreren Jahren diesmal nicht dem Kreis der Juroren der Sat.1-Kochshow an. Stattdessen hat der Sender jetzt einen prominenten Neuzugang angekündigt: Steffen Henssler wird in der 14. Staffel mit dabei sein.

"Ich bin jetzt Juror bei 'The Taste' - darauf freue ich mich riesig", sagte Henssler. "Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner 'The Taste'-Premiere zu gewinnen!"

Die Personalie ist durchaus überraschend, schließlich ist Steffen Henssler seit vielen Jahren bei Vox im Einsatz. Für den Kölner Privatsender soll er aber auch künftig vor der Kamera stehen. "Steffen Hensslers TV-Heimat ist auch weiterhin Vox", erklärte eine Vox-Sprecherin auf DWDL-Nachfrage und verwies auf die letzte Folge der diesjährigen Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler", die am 30. März gezeigt wird. Darüber hinaus seien auch wieder ein Sommer-Special und eine Herbststaffel des Formats geplant. "Außerdem sind wir gerade dabei, gemeinsam mit Steffen Henssler weitere Formate für Vox zu entwickeln", so die Sprecherin.

Bei "The Taste" wird neben Steffen Henssler außerdem Elif Oskan zur Jury der 14. Staffel hinzustoßen, wie Sat.1 ankündigte. Oskan gehörte 2024 zur Jury von "Masterchef Schweiz" und war außerdem auch schon als Gastjurorin bei "The Taste" dabei. Alexander Herrmann und Tim Raue bleiben indes weiterhin an Bord. Darüber hinaus ist für 2026 außerdem noch eine Promi-Edition der Kochshow geplant, für die auch wieder die bisherige "The Taste"-Jury vereint werden soll - neben Herrmann und Raue sind dann also auch wieder Alexander Kumptner und Frank Rosin am Start. Moderatorin beider Shows ist Angelina Kirsch, die Produktion übernimmt wie gewohnt Redseven Entertainment.

Sat.1-Chef Marc Rasmus: "Elif Oskan hat uns schon mehrfach mit ihrer Koch- und Patisserie-Expertise als Gastjurorin überzeugt. Da ist es nur logisch, dass sie nun einen eigenen Platz als Jurorin in der Belle Etage des Kochfernsehens einnimmt. Steffen Henssler gehört seit über 20 Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen und war tatsächlich noch nie zu Gast in Deutschlands größter Kochshow. Höchste Zeit, das zu ändern! Und weil wir diese Show genau so lieben wie unsere Zuschauer, erweitern wir den 'The Taste'-Kosmos um eine weitere Marke und produzieren für 2026 eine zusätzliche Edition mit talentierten Promi-Hobbyköchen."