Am Samstagmorgen ist Rolf Schimpf im Alter von 100 Jahren in einem Münchner Pflegeheim verstorben. Schimpf, der während des Zweiten Weltkrieges eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte, erlernte nach dem Krieg zunächst einen kaufmännischen Beruf, ehe er eine Ausbildung an der Stuttgarter Schauspielschule absolvierte. Neben vielen Theater-Auftritten übernahm er ab Ende der 1950er Jahre auch Nebenrollen im Fernsehen, ab den 70ern war er dort dann immer häufiger zu sehen.

So spielte er bei der Krimireihe "SOKO 5113" ebenso wie in "Büro Büro" mit. Seine erste TV-Hauptrolle übernahm er 1983 im Film "Der Sheriff von Linsenbach", 1984 hatte er die Titelrolle in der Serie "Mensch Bachmann", die von Helmut Ringelmann produziert wurde. Ringelmann war es dann auch, der ihm 1986 zu der Serie holte, für die er bis heute den meisten bekannt sein dürfte: "Der Alte".

Er trat damals in die Fußstapfen von Siegfried Lowitz, der vom Start der Serie im Jahr 1977 100 Folgen lang den "Alten" gespielt hatte und übernahm die Rolle des unaufgeregten und erfahrenen Ermittlers 222 Folgen und 21 Jahre lang, ehe sich seine Figur Leo Kress 2007 in den Ruhestand verabschiedete. Schimpf war damals schon 82 Jahre alt, in der Folge hatte er noch einzelne Auftritte, unter anderem in "Sturm der Liebe" 2009.

Da "Der Alte" mit Verkäufen in über 100 Länder zu den größten Export-Erfolgen der deutschen Seriengeschichte zählt, erlangte Rolf Schimpf auch weit über Deutschland hinaus Bekanntheit. Zuletzt machte er 2023 machte Schlagzeilen, als er seine Zweizimmerwohnung in einer Seniorenresidenz aus finanziellen Gründen gegen eine günstigere Einrichtung tauschen musste - trotz seines jahrelangen Erfolgs als Schauspieler.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke würdigt Schimpf mit den Worten: "Mit der Verkörperung des beharrlichen, cleveren und einfühlsamen Ermittlers Leo Kress hat er nicht nur wesentlich zum Erfolg der Krimireihe 'Der Alte' beigetragen, sondern als Publikumsliebling Maßstäbe gesetzt und die ZDF-Fernsehgeschichte mitgeprägt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und besonderen Menschen."