Ein klassisches "Oster-Special" von "Wer wird Millionär?" wird es in diesem Jahr bei RTL nicht zu sehen geben - auf die erfolgreiche Quizshow mit Günther Jauch will der Privatsender gleichwohl nicht verzichten. Im Gegenteil: RTL hat nun sogar eine kräftige Erhöhung der "WWM"-Dosis angekündigt. Der Grund: Zum ersten Mal wird auch im April eine "3-Millionen-Euro-Woche" über die Bühne gehen.

Konkret soll "Wer wird Millionär?" ab Ostersonntag, den 20. April an fünf aufeinanderfolgenden Abenden jeweils um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein, wie der Sender auf DWDL-Nachfrage bestätigte. Bislang hatte sich der Sender auf zwei "3-Millionen-Euro-Wochen" pro Jahr beschränkt - eine zu Jahresbeginn, eine weitere im Herbst. Weil die Quoten jeweils stärker ausfielen als gewöhnlich, lag nun also die Versuchung nahe, das erfolgreiche Special ein weiteres Mal ins Programm zu nehmen. Die Finalsendung findet am Donnerstag, den 24. April statt. Beim Streamingdienst RTL+ soll die Ausstrahlung derweil schon vor Ostern erfolgen - und zwar ab dem 14. April.

"Ex on the Beach" geht weiter

Eine Woche nach Ostern gibt es unterdessen bei RTL+ die sechste Staffel von "Ex on the Beach" zu sehen. Der Streamingdienst hat gleich 18 neue Folgen angekündigt, die jeweils montags veröffentlicht werden. Die Dating-Realityshow soll auf diese Weise somit also bis in den Sommer hinein für Gesprächsstoff sorgen. Auch in der neuen Staffel treffen wieder "flirtwillige Singles auf ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen", wie es in der Beschreibung heißt. Für Aufregung soll das "Terror Tablet" sorgen, das darüber entscheidet, wessen Ex als Nächstes in die Villa einzieht. In der sechsten Staffel nehmen übrigens erstmals auch Paare teil und müssen sich Ex-Partnern stellen.

Produziert wird "Ex on the Beach" von RTL Studios, hinter "Wer wird Millionär?" steht die Produktionsfirma Endemol Shine Germany.