am 25.03.2025 - 13:27 Uhr

Hinter der neuen Serien-Adaption stehen diesmal Intaglio Films, ein Joint Venture von ZDF Studios und Beta Film, Picomedia und Beta Film. Um den internationalen Vertrieb kümmern sich Beta Film und ZDF Studios gemeinsam. Diesmal soll die Serien-Umsetzung sechs Folgen umfassen, gedreht wird sie in Englisch und im Mittelpunkt stehen natürlich die erstaunlichen Abenteuer von Lemuel Gulliver.

Sein unerschöpflicher Wunsch nach Selbstverbesserung, Wissen und sozialem Aufstieg treibt Gulliver in den Geschichten dazu, seine Familie zu verlassen und sich auf eine einjährige Reise zu begeben. Während seiner turbulenten Reise gerät er in unbekannte, faszinierende und oft gefährliche Situationen und reist durch verschiedene fantastische und unbekannte Orte. Doch die Frage bleibt: Was genau ist es, das er sucht?

Showrunner Uberto Pasolini, der auch schon eine Oscar-Nominierung auf seinem Konto hat, sagt: "Mit dieser Adaption von Gullivers Reisen wollen wir ein wundervolles und unterhaltsames TV-Abenteuer schaffen und gleichzeitig über die Welt um uns herum sprechen: Politik, Gier, Konsumdenken, die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Swift hat diese Themen und mehr in seinem Originalwerk erforscht, und wir wollen sie neu erforschen und dabei die erstaunliche, wunderbare und ungewöhnliche visuelle Kulisse des 18.Jahrhunderts beibehalten. Swifts unglaubliche Vorstellungskraft gibt mir das Gefühl, dass es ganz natürlich ist, in seiner Welt zu bleiben; die ganze Geschichte dreht sich um Reisen jenseits vertrauter Orte, weit weg von Gullivers gewohnter Realität. Wir wollen genauso verrückt werden, wie Gulliver auf seiner Reise verrückt wird und wie Swift mit ihm verrückt wurde. Es wird interessant, faszinierend, unterhaltsam und ungewöhnlich sein - nichts wird vorhersehbar sein."

Jan Wünschmann von Intaglio Films: "Intaglio Films ist immer auf der Suche nach herausragenden europäischen Projekten mit großem internationalen Potenzial - und Gullivers Reisen ist genau so ein Projekt. Diese großartige IP bietet erstklassige Familienunterhaltung mit globaler Anziehungskraft. Mit Uberto Pasolini und Roberto Sessa haben wir hervorragende Partner, die unsere Vision teilen. Ich freue mich sehr auf den nächsten Schritt, die perfekte Kombination von Sendepartnern zu finden, um diese einzigartige Adaption von Swifts Original-Klassiker zum Leben zu erwecken."

Ferdinand Dohna von Beta Film hält "Gullivers Reisen" nennt "Gulivers Reisen" eine "subversive, universelle Epochenfantasie, die Jung und Alt anspricht" und eine "perfekte Vorlage für eine unterhaltsame internationale Koproduktion". "Mit Uberto Pasolini und Roberto Sessa verbindet uns eine langjährige, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, auf die wir sehr stolz sind, sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene. Und mit Intaglio Films an Bord bin ich zuversichtlich, dass sich sowohl die Branche als auch das Publikum auf eine schöne, einzigartige und unterhaltsame High-End-Adaption von Gullivers Reisen freuen können."