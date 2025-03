Zu den größten Erfolgen von Sat.1 in den vergangenen Jahren gehört fraglos die Etablierung des Quiz-Sendeplatzes am Donnerstag mit dem "1% Quiz" als verlässlichem Anker. Doch um den Sendeplatz ganzjährig mit dieser Programmfarbe bespielen zu können, sind weiterer Formate notwendig. Auf der Suche nach mehr Abwechslung für diesen Abend ist Sat.1 nun in den Niederlanden fündig geworden.

So hat sich der Sender die Rechte an "The Connection" gesichert, das in Deutschland mit dem Zusatz "Wer knackt die Verbindung?" versehen werden soll. In der niederländischen Heimat läuft das Format bereits seit vier Staffeln erfolgreich bei NPO1, der spanische Kanal LA1 hat eine eigene Adaption noch für dieses Jahr angekündigt.

Das Spielprinzip: Die Kandidaten im Studio und Zuschauer zu Hause müssen komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nötig ist also ein breites Allgemeinwissen - und auch die Fähigkeit zum kreativen Um-Die-Ecke-Denken ist hilfreich.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Sat.1 und Quiz, das gehört untrennbar zusammen. Mit 'The Connection' ergänzen wir nach 'The Floor', 'Hast Du Töne?' 'Das große Allgemeinwissensquiz' und dem '1% Quiz' unsere Quiz- Kompetenz durch einen weiteren innovativen Mosaikstein." Ein Sendetermin für die deutsche Version, die von Brot&Butter Entertainment produziert werden wird, steht noch nicht fest.