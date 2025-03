am 26.03.2025 - 15:54 Uhr

Nicht mal zwei Jahre liegt die Gründung der europäischen Serienallianz New8 zurück, doch bereits acht fiktionale Produktionen sind aus ihr bereits hervorgegangen, darunter jüngst auch die ZDF-Koproduktion "Die Affäre Cum-Ex". Nun hat die Allianz im Rahmen der Series Mania in Lille acht weitere Projekte in Aussicht gestellt.

Für zwei Serien des neuen Slate übernimmt das ZDF die Federführung. Dabei handelt es sich um den Eco-Thriller "Phoenix", der die Geschichte junger Menschen aus unterschiedlichen europäischen Staaten erzählt, die im Vorfeld eines Wirtschaftsgipfels in den französischen Alpen die Kinder der CEOs von vier Konzernen, die dem Klima am meisten schaden, entführen und sich zusammen mit ihren Opfern in den Bergen verschanzen. Produziert werden sechs Folgen á 45 Minuten von Les Films du Cygne, Storia Télévisions und Maze Pictures. Die Regie übernimmt Franck Brett, die Drehbücher stammen von Matthieu Bernard, Louis Aubert und Clément Marchand.

Die zweite Serie, "Die Düsteren", handelt von gefährlichen Wesen, die auf einer Insel in der Nordsee in das Leben der Menschen eindringen. Doch sind sie weder Monster noch Dämonen, sondern ebenso Menschen – genaugenommen die schlimmstmöglichen Versionen der Bewohner dort, zwielichtige Doppelgänger, die den Platz mit ihnen tauschen wollen. Die Einzige, die sie vielleicht aufhalten kann, ist eine junge Frau auf der Suche nach ihrer Herkunft. Produziert wird die Mystery-Drama-Serie von Network Movie und Studio Zentral. Inszeniert werden sechs Folgen á 45 Minuten von Regisseurin Lea Becker nach Drehbüchern von Arne Nolting und Jan Martin Scharf.

Weitere Projekte sind die historische Dramaserie "Breendonk" aus Belgien, die niederländische Serie "The Machine", die von Macht, Profit und Zielsetzung erzählt, sowie die norwegische Dramaserie "Henki" über einen 28-jährigen schwulen Barkeeper, der entlassen wird, nachdem er offenlegte, mit HIV infiziert zu sein. Ebenfalls Teil des neuen Serien-Slates: Das schwedische Drama "Cold Song" über die Stärke und Zerbrechlicheit von Familienbanden, die dänische Serie "Generations" über ein lange gehütetes Familiengeheimnis und die isländische Crime-Serie "Death of a Horse", an der auch die Firma Windlight Pictures von Moritz Polter beteiligt ist.