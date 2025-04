RTL hat den Starttermin für die dritte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bekannt gegeben: Ab dem 29. April beginnt das Spiel um Verräter und Loyale wieder - und nachdem die zweite Staffel mit Ausnahme der Auftaktfolge nur bei RTL+ zu sehen war, gibt's nun wie angekündigt alle Folgen auch wieder im Free-TV bei RTL zu sehen. Die insgesamt diesmal sechs Folgen laufen dann immer dienstags um 20:15 Uhr, lösen dort also die Krimis des "Tödlichen Dienst-Tages" ab.

Für das Format ist es ein erneuter Sendeplatz-Wechsel: Die erste Staffel lief im Herbst 2023 mit eher überschaubarem Erfolg noch am Mittwochabend - der inzwischen aber ja von Stefan Raab belegt ist. Der Auftakt der zweiten Staffel wurde dann an einem Donnerstagabend bei RTL gezeigt, wo prompt ein höherer Marktanteil erzielt worden war als bei allen Mittwochs-Folgen im Jahr zuvor. Nun also ein neuer Versuch am Dienstagabend.

Auch bei RTL+ läuft die erste Folge übrigens nicht früher, sondern steht ebenfalls ab dem 29. April zum Abruf bereit. Allerdings wird es dort für die zahlende Kundschaft gleich die ersten beiden Folgen zu sehen geben, ab diesem Zeitpunkt wird man bei RTL+ also der Free-TV-Ausstrahlung wieder eine Woche voraus sein.

Die Besetzung der dritten Staffel hatte RTL kürzlich bereits bekannt gegeben: Mit dabei ist diesmal die komplette "Let's Dance"-Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, dazu kommen Wayne Carpendale, Mirja du Mont, Younes Zarou, Marie Reim, Jan Hofer, Ralf Bauer, Charlotte Würdig, Sandy Mölling, Thaddäus Meilinger, Timon Krause, Joe Laschet, Martina Voss-Tecklenburg und Janin Ullmann. Moderiert wird die Sendung wieder von Sonja Zietlow.