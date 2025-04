Nach neun Staffeln ging 2019 die Serie "Suits" zu Ende, dem im gleichen Jahr gestartete Ableger "Pearson" war dann kein langes Leben über die erste Staffel hinaus vergönnt. Es schien also fast so, als habe man die Serie damit zu den Akten gelegt - doch dann erlebte "Suits" durch die Veröffentlichung auf Netflix nochmal einen zweiten Frühling und dominierte dort über Wochen die Abrufcharts. Das hat Überlegungen, es doch nochmal mit einem Spin-Off zu versuchen, neuen Aufschub verliehen.

Ende Februar ging nun in den USA mit "Suits LA" tatsächlich ein neues Spin-Off an den Start, hinter dem wie auch hinter der Ursprungs-Serie erneut Aaron Korsh steckt. Die deutsche Heimat war bislang hingegen unbekannt. Nun hat aber die Telekom angekündigt, "Suits LA" bei Magenta TV zu zeigen. Am 17. April wird man in einem Rutsch die ersten sechs Folgen zeigen, die bislang schon in den USA erschienen sind. Danach geht's mit geringem Versatz zur US-Ausstrahlung im Wochen-Rhythmus weiter.

Im Mittelpunkt von "Suits LA" steht Ted Black (gespielt von Stephen Amell), ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, der sich neu erfunden hat und nun die mächtigsten Klienten in Los Angeles vertritt. Seine Kanzlei befindet sich in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er während seiner gesamten Karriere verachtet hat. Ted ist von einer illustren Gruppe von Charakteren umgeben, die ihre Loyalität sowohl zu Ted als auch zueinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privat- und Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während sich die Ereignisse, die Ted vor Jahren dazu brachten, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen, langsam aufklären.

Neben Amell gehören unter anderem auch Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg zum Cast. Zudem gibt's ein Wiedersehen mit prägenden Figuren aus "Suits". So ist Gabriel Macht in einer wiederkehrenden Gastrolle mehrfach als Harvey Specter zu sehen, auch Rick Hoffmann wird nochmal in die Rolle des Louis Litt schlüpfen. Wer sie nochmal in der Ursprungs-Serie "Suits" sehen will, hat bei Magenta TV ab Sommer die Möglichkeit: Dann werden dort alle neuen Staffeln zum Abruf bereit stehen. Derzeit sind sie bei Netflix zu sehen.