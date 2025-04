© ZDF/Nirén Mahajan

Ab Freitag steigt Jan Böhmermann auf den E-Scooter, um von Köln nach Chemnitz zu fahren. Seine Reise soll Ende des Monats in einer Spezialausgabe vom "ZDF Magazin Royale" gezeigt werden. Via Social Media kann das Publikum aber auch in Echtzeit mit dabei sein.