Aus Quotensicht schien der Senderwechsel zunächst geglückt: Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent in der Zielgruppe und mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern startete "Lego Masters" im Februar erfolgreich in die neue Staffel bei Vox, nachdem das Format zuvor über mehrere Jahre hinweg im Programm von RTL zu sehen war. Und auch in den darauffolgenden Wochen hielt sich die Show auf dem neuen Sendeplatz am Dienstagabend durchaus gut - durch zeitversetzte Nutzung lagen die Marktanteile regelmäßig bei neun Prozent und mehr, einzig das Finale tat sich mit 7,6 Prozent etwas schwerer.

Und auch wenn es damit nicht ganz so gut wie in der Vergangenheit bei RTL lief, bewegte sich die Familienshow damit meist klar über dem Senderschnitt von Vox. Doch trotz der alles in allem recht erfolgreichen Quoten-Bilanz hat "Lego Masters" überraschend keine Zukunft mehr. Auf DWDL-Nachfrage bestätigte der Sender jetzt das Aus. "Aus programmstrategischen Gründen" werde "Lego Masters" bei Vox nicht fortgesetzt, erklärte eine Sendersprecherin am Dienstag. Weitere Details zu der Entscheidung, die zur Absetzung führten, wurden nicht genannt.

Das deutsche Adaption des international gefragten Formats wurde von Endemol Shine Germany produziert und lief seit 2018 zunächst auf mehreren Sendeplätzen bei RTL. Seine besten Quoten erzielte "Lego Masters" in den Jahren 2020 und 2021, wo die Marktanteile in der Spitze auf fast 17 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kletterten. Moderiert wurde die Show von Daniel Hartwich, der ab der zweiten Staffel auf Oliver Geissen folgte.