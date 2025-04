Schon in den zurückliegenden Wochen hat DAZN die Verträge mit Experten wie Michael Ballack und Sami Khedira verlängert, nun hat der Sport-Streamingdienst bekanntgegeben, dass auch das Arbeitspapier mit Laura Wontorra fortgesetzt wird. Die Moderatorin verlängert ihren Vertrag um zwei Jahre, bleibt also bis mindestens 2027 beim Streamer. Neben Live-Spielen der Bundesliga und der Champions League begleitet Wontorra künftig auch die neue Bundesliga-Konferenz auf DAZN - dann mit dem schon erwähnten Sami Khedira an ihrer Seite.

DAZN hatte Sky bei der jüngsten Bundesliga-Rechteausschreibung die Konferenzrechte weggeschnappt, ab der kommenden Saison wird dieser Teil des Bundesliga-Spieltags also erstmals beim Streamingdienst zu sehen sein. Wontorra werde hier einen "essenziellen Part" spielen, so DAZN in einer Mitteilung. Auch die Sonntagsspiele verbleiben bei DAZN, die Partien am Freitag hat man jedoch an Sky verloren.

Laura Wontorra gehört bereits seit 2021 zum On-Air-Team von DAZN. Zu ihrer Vertragsverlängerung sagt sie: "DAZN ist für Fußballfans einfach nicht mehr wegzudenken, und ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Familie zu sein. Keine andere Streamingplattform zeigt mehr Live-Sport. Die moderne und unterhaltsame Art der Berichterstattung rund um sportliche Live-Events begeistert mich immer wieder sehr. Ich freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg."

Und Michael Bracher, SVP Programming & Editorial bei DAZN, ergänzt: "Wir sind super happy und stolz, dass Laura weiter Teil unseres großartigen Teams bleibt. Sie ist eines der bekanntesten TV-Gesichter in Deutschland, bringt herausragende Expertise und Moderationsfähigkeiten mit, die sie bei DAZN Woche für Woche unter Beweis stellt. Wir freuen uns auf viele weitere packende Fußballmomente mit Laura an der Seitenlinie!"

Neben Wontorra gehört auch Daniel Herzog zum Moderationsteam von DAZN, er wird künftig ebenfalls bei den neuen Konferenzen im Einsatz sein. Ohne sehr tief in die Details zu gehen, hatte DAZN bereits angekündigt, die Konferenz künftig "zügig und knackig" machen zu wollen (DWDL.de berichtete).