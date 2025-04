Sky hat am Mittwoch, und damit kurz vor dem Geburtstag von Rudi Völler am kommenden Sonntag, angekündigt, dass der ehemalige Spieler und Trainer sowie heutige Fußball-Funktionär im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms stehen wird. Dieser trägt aktuell noch den schlichten Arbeitstitel "Rudi Völler - Die Dokumentation" und wird von Banijay Productions verantwortet. Veröffentlicht werden soll der Film im kommenden Herbst, einen genauen Termin gibt es angesichts der frühen Phase des Projekts noch nicht.

Wenige Stunden vor der Sky-Ankündigung wurde bekannt, dass Völler seinen Vertrag beim DFB als Sportdirektor bis 2028 verlängert. In der Vergangenheit prägte er den deutschen Fußball aber auch in anderen Positionen, sei es als Spieler, Trainer oder auch als Manager. Der Fangesang "Es gibt nur ein’ Rudi Völler" gehört zu den bekanntesten im Land - und inhaltlich trifft es im Positiven wie im Negativen zu. Legendär wurde eine Wutrede Völlers im Jahr 2003 im ARD-Studio, in dem er Moderator Waldemar Hartmann vorwarf, "drei Weizenbier" getrunken zu haben. Später entschuldigte er sich für seine Wortwahl.

Ob es diese Szene in die Doku schaffen wird, ist unklar. Sie prägte das öffentliche Bild von Völler aber lange. In der Doku soll Völler in jedem Fall "unterhaltsame Anekdoten aus seiner Karriere" erzählen und darüber hinaus exklusive Einblicke in sein Leben gewähren. Zudem ergründen Wegbegleiter wie Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder Julian Nagelsmann, wie Rudi Völler zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Deutschen wurde.

Rudi Völler selbst sagt: "Ob als Spieler, als Verantwortlicher bei Bayer Leverkusen oder während meines Wirkens in verschiedenen Funktionen für den DFB: Als Partner der Bundesliga ist Sky seit meiner Rückkehr nach Deutschland in den vergangenen 30 Jahren ein ständiger Wegbegleiter. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt mit Sky eine Doku umsetzen zu dürfen, die exklusive Einblicke in mein Leben und meine Karriere zeigt."

Nico Gammella, Executive Producer Sky Deutschland: "Rudi Völler ist eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball. Mit seiner sympathischen Art und seinen Erfolgen als Spieler, Trainer und Funktionär begeistert er seit Jahrzehnten die Fans. Wir freuen uns sehr, das spannende Doku-Projekt mit ihm umzusetzen. Der Film liefert ungewohnte Einblicke in seine einzigartige Karriere: von seinen Anfängen bei den Kickers Offenbach, über den Gewinn des Weltmeistertitels als Spieler 1990 bis hin zu seiner heutigen Tätigkeit als Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft. Auch auf private Momente abseits der Fußball-Bühne dürfen sich alle Fans auf Sky und WOW freuen."

Und Arno Schneppenheim, Geschäftsführer Banijay Productions Germany: "Wir freuen uns, dass wir nach dem so erfolgreichen wie ergreifenden Film über den mittlerweile leider verstorbenen Christoph Daum die nächste große Fußball-Doku für Sky produzieren dürfen. Als 17-jähriger hat Rudi Völler seine unvergleichliche Karriere einst gestartet - nun wird er 65 und es ist lang noch nicht Schluss. Die Doku wird auch dank bislang teils noch nicht veröffentlichten Archivmaterials definitiv ein Fest für Fußballromantiker, aber auch für all diejenigen interessant, die einen der beliebtesten Deutschen mal von einer ganz anderen, persönlichen Seite kennenlernen möchten. Rudi und Sky, das ist ein unschlagbares Match."

"Rudi Völler - Die Dokumentation" wird von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Produzent für Banijay Productions Germany ist Arno Schneppenheim. Executive Producer für Banijay Productions ist Marc Schlömer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella.