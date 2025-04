am 10.04.2025 - 12:38 Uhr

"Es stehen alle strategischen Optionen offen."

Mit diesen Worten hat die Highlight Communications AG vor mittlerweile fast zwei Jahren angekündigt, Sport1 möglicherweise zu verkaufen. Damals wurde ein Prozess zum "möglichen Verkauf der Sport1 Medien-Gruppe oder Teilen der Gruppe" eingeleitet. Und während die Veränderungen bei der Sport1 GmbH durch den Einstieg von Acunmedya offensichtlich waren und sind, standen die anderen Teile der Gruppe weniger im Fokus - bis jetzt.

Denn nun hat die Sport1 Medien-Gruppe angekündigt, auch die Full-Service Sport-Event- und -Beratungs-Agentur Match IQ zu veräußern. An diesem Unternehmen hielt man bislang 50,1 Prozent. Match IQ ist spezialisiert auf die sportliche Vorbereitung professioneller Sportmannschaften und Sportler, dabei berät man zahlreiche Bundesligaclubs im Bereich Internationalisierung und Spieltagsabwicklung. Teil des Angebots ist auch die Entwicklung, Akquise und Durchführung von Testspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen.

Übernommen wird Match IQ jetzt von der direkten Konkurrenz. Die Onside Sports GmbH übernimmt das Unternehmen zum heutigen 10. April. Damit stärkt Onside sein Kerngeschäft, das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Testspielen, Trainingslagern und internationalen Reisen im Profifußball spezialisiert. Nach eigenen Angaben hat man 124 exklusiv unter Vertrag stehende Trainingslagerstandorte und rund 40 Partnerclubs.

"Wir bauen unser Netzwerk kontinuierlich weiter aus und arbeiten mit voller Energie daran, optimale Rahmenbedingungen für unsere Partner zu entwickeln. Unser Team ist mit viel Engagement unterwegs, um das Trainingslagergeschäft weiter zu entwickeln – immer mit dem Anspruch, nah an den Bedürfnissen der Clubs zu agieren. Mit dem Kauf der Match IQ unterstreichen wir unsere Ambitionen, auch in Zukunft die erste Adresse für professionelle Saisonvorbereitungen zu sein", sagt Henning Rießelmann, Geschäftsführer der Onside Sports GmbH. Rießelmann arbeitete zwischen 2014 und 2017 als Managing Director bei Match IQ.

Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer der Match IQ GmbH: "Wir haben einen erfolgreichen Weg mit Sport1 bestritten und seit Jahren starke Partnerschaften mit Vereinen und Hotels aufgebaut. Ich bin überzeugt, dass dieser neue Schritt ebenfalls allen unseren Partnern zugutekommen wird. Henning Rießelmann und sein Team bei Onside haben ein großartiges Unternehmen mit einem starken Ruf aufgebaut, und es fühlt sich richtig an, unser Geschäft – und das Vertrauen unserer Partner – in so fähige Hände zu übergeben."

Weitere Unternehmen, die jetzt noch zum Sport1-Konzern gehören, sind Plazamedia, Magic Sports Media und Jackpot 50.