am 10.04.2025 - 15:44 Uhr

Über das geplante Comeback berichtete zuerst "Wunschliste", ließ aber offen, ob die Show auch künftig wieder bei ProSieben zu sehen sein wird. Gegenüber DWDL bestätigte ProSieben allerdings am Donnerstag, dass man hinter der Neuauflage steht. Wann die "Crash Games" bei dem Privatsender auf den Bildschirm zurückkehren werden, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Das Konzept ist indes simpel: Im Bewerbungsaufruf ist von "gnadenlosen Outdoor-Parcours voller irrwitziger Team-Spiele" die Rede, die bezwungen werden müssen. Wie beim einstigen Original werden die Kandidatinnen und Kandidaten auch diesmal wieder in Zweier-Teams antreten - im Unterschied zu damals bekommen es die Normalos nun allerdings mit Duos zu tun, die aus dem Reality-TV bekannt sind.

Wer mitmacht, muss allerdings auch einstecken können, denn nur wer am seltensten stürzt und damit die wenigsten "Fails" kassiert, kann sich am Ende Chancen auf den Hauptpreis in Höhe von bis zu 20.000 Euro ausrechnen. Ein dickes Fell ist aber auch mit Blick auf die sarkastischen Off-Kommentare nötig, die vor zehn Jahren noch Peter Rütten beisteuerte. Ob er auch diesmal mit dabei ist, steht bislang nicht fest.