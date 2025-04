Mit seinen Undercover-Recherchen bei der Supermarktkette Kaufland hat RTL zuletzt nicht nur für viele Schlagzeilen gesorgt, auch die Quoten stimmten. Trotz der Tatsache, dass die Inhalte von "Team Wallraff" immer erst sehr kurzfristig angekündigt werden, verzeichnete die Kaufland-Ausgabe vor einigen Tagen mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum siegte man noch vor "Germany’s Next Topmodel" (DWDL.de berichtete).

Nun hat RTL ein neues Format angekündigt, das ebenfalls im Wallraff-Undercover-Kosmos spielt. Am 12. Mai geht demnach die neue Sendung "#wallraffen" auf Sendung. Hier setzt RTL allerdings nicht wie beim Original auf eine Ausstrahlung zur besten Sendezeit, stattdessen ist "#wallraffen" am späten Abend ab 22:35 Uhr zu sehen. In der Primetime setzt man an diesem Montag auf das neue Hartwich-Quiz "Die perfekte Reihe", von dem an diesem Abend aber auch schon die letzte Ausgabe läuft.

Die erste, dreiteilige Staffel von "#wallraffen" ist schnell erklärt: Reporterinnen und Reporter widmen sich in dem Format einem Fall und nehmen "die Verantwortlichen in die Pflicht", wie es vom Sender heißt. "Wie immer geht es darum, Missstände sichtbar zu machen, Menschen aufzurütteln und Konsequenzen anzustoßen", so der Sender in der Beschreibung zur Sendung.

Comeback des Gehaltsrankings

Für Donnerstag, den 15. Mai, hat RTL nun außerdem den ersten Teil eines neuen, zweiteiligen Gehaltsrankings mit Steffen Hallaschka angekündigt. In "Was verdient Deutschland?" sollen pro Folge mehr als 20 Menschen verraten, was sie verdienen. Mit dabei sind diesmal auch Schlagersänger Klaus Baumgart, Nackt-Model Micaela Schäfer und diverse andere Personen, von der Postbotin bis zur Ministerin. Zwei im vergangenen Jahr gezeigte Ausgaben der Reihe waren schöne Erfolge für RTL, in der klassischen Zielgruppe waren damals 16,6 und 15,4 Prozent Marktanteil drin.

Hinweis (16 Uhr): Wir haben die Stelle zum genauen Inhalt der Sendung "#wallraffen" angepasst, weil auch RTL einen Teil seiner Programmankündigung verändert hat.