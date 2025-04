am 14.04.2025 - 12:28 Uhr

Bavaria Studios und Hyperbowl (nicht zu verwechseln mit der Produktionsfirma Hyperbole) haben am Montag eine umfassende Kooperation im Bereich Virtual Production angekündigt. Dabei arbeitet man ab sofort am Standort Geiselgasteig zusammen und will noch mehr Film, TV- und Werbeproduzenten die Vorteile von Virtual Production (VP) näherbringen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein: Hyperbowl die technische VP-Expertise und Erfahrung aus Werbe-, TV- und Kinoproduktionen. Die Bavaria Studios stellen die notwendige Infrastruktur und Anbindung an Dienstleistungen bereit, um VP-Projekte umzusetzen – von Studioflächen, Vollkulissen und Set-Bau bis zu Kamera, Licht und Bühne.

Damit ermögliche man ein "Angebot umfassender Virtual Production Services", heißt es von den Unternehmen, die die Flexibilität des Angebots betonen - "von der immersiven Set-Extension bis zur Custom-Konfiguration für In-Camera Autofahrten". Auch hybride Ansätze seien möglich. Das heißt: Während an einem Produktionstag am Morgen noch konventionell im Studio oder der Kulissenstraße gedreht wird, kann am Nachmittag mit Virtual Production weitergearbeitet werden.

"Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Film-, TV- und Streamingproduktion an unserem Standort. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern von Hyperbowl innovative Lösungen zu entwickeln und Kunden anzubieten", sagt Michael Hilscher, Head of Sales & Production der Bavaria Studios.

Und Elfi Kerscher, Director of Business Development bei Hyperbowl, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit den Bavaria Studios einen starken Partner an unserer Seite zu wissen. Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe in der Film-, TV/Entertainment- und Werbeproduktion setzen. Wir stehen Interessenten jederzeit gerne zur Verfügung, um einen Besuchstermin zu vereinbaren, und freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Bavaria Studios."