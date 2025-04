Normalerweise produziert UFA Show & Factual große Formate oder Reihen für TV-Sender, Streamingdienste oder sonstige Abnehmer. Nun hat man aber ein Format angekündigt, das man komplett in Eigenregie entwickelt hat und es auch selbst veröffentlichen wird. Die neue Real-Life-Doku "Strandkinder" ist demnach ab dem 4. Mai exklusiv auf YouTube zu sehen. Zum Start stehen gleich drei Folgen zum Abruf bereit, danach gibt es jeden Sonntag eine neue Ausgabe.

Gezeigt werden soll nach Angaben der Produktionsfirma "das abenteuerliche Leben am Strand von Warnemünde". Insgesamt 18 Protagonistinnen und Protagonisten geben in den Folgen einen Einblick in das Leben und Arbeiten am Strand von Warnemünde. Da ist beispielsweise eine junge Clique rund um die WAL Bar, der Jetboard-Verleiher Erik oder auch Kimi und Ronny, die als Influencerinnen unterwegs sind.

Das Besondere an dem Format ist die Tatsache, dass fast alle Szenen mit Smartphones gedreht wurden. Zusätzlich zu den regulären Folgen sollen darüber hinaus Shorts und unveröffentlichte Szenen auf dem YouTube-Kanal für noch mehr Einblicke sorgen. Für das Format hat UFA Show & Factual mit A19.me zusammengearbeitet.

Barbara Wagner und Sandra Pomorin, Producerinnen bei UFA Show & Factual, sagen: "Mit ‘Strandkinder’ gehen wir komplett neue, aufregende Wege! Bei Dreh und Schnitt lassen wir uns besonders von spontanen Ideen, kreativem Flow und dem dynamischen Spirit von YouTube-Videos inspirieren – ganz nach dem Motto: frisch und frei! Wir sind super begeistert von diesem Format und hoffen, dass es alle Viewer:innen genauso mitreißt, wie uns und ordentlich Welle macht."