Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Film- und Medienstiftung NRW in 200 Fördersitzungen über 6.050 Projekt mit knapp 1 Milliarde Euro gefördert. Bei der 200. Sitzung jetzt sind 7 Millionen Euro hinzugekommen, die an 29 verschiedene Projekte fließen werden. Das meiste Geld (1,1 Mio.) geht im Rahmen der Förderrunde an die ZDF-Serie "Husk", produziert von U5 Filmproduktion. In der Serie geht es um Emilia, die schuld daran ist, dass ihre Zwillingsschwester im Koma liegt. Mit Hilfe einer neuen Erfindung will sie ihre Schwester ins Leben zurückholen.

Eine halbe Million Euro Förderung gehen unterdessen am eine von Broadview TV produzierte Doku-Serie über den türkischen Präsidenten Erdogan. In vier Teilen soll "Erdogan - Magier der Macht" den Lebensweg des kontroversen Machthabers nachzeichnen. In weiteren Dokumentationen, die jetzt eine Förderung von der Film- und Medienstiftung erhalten haben, geht es um einen global agierenden Rüstungsfabrikaten oder auch Ingeborg Bachmann.

Im Bereich der Drehbuchförderung standen Themen wie Identität und Ausgrenzung im Fokus. Und auch bei der Kinoförderung lagen nach Angaben der Film- und Medienstiftung relevante Stoffe im Mittelpunkt. Im Kinderfilm "Jukli" (760.000 Euro) geht es zum Beispiel um die Kultur der Roma. 600.000 Euro erhielt außerdem das geplante Kino-Comeback von Hape Kerkeling aka Horst Schlämmer. In dem Film "Herr Schlämmer sucht das Glück" verlässt die von Kerkeling gespielte Figur seine Heimat Grevenbroich und begibt sich auf die Suche nach dem Glück.

"Unsere Jubiläumssitzung war geprägt von herausragenden Einreichungen und wegweisenden Entscheidungen. Ein herzliches Dankeschön gilt der gesamten Branche und unserer engagierten Jury für ihre wertvollen Beiträge bzw. Entscheidungen! Die Filmstiftung bleibt auch in Zukunft eine verlässliche Partnerin an der Seite der kreativen Kulturschaffenden – in Film, Games und Audio. Denn diese Medien und die Kultur besitzen die Kraft, unsere Gesellschaft zu inspirieren und Menschen auf tiefgreifende, sinnstiftende Weise zu verbinden. Diesen Weg begleiten wir mit großer Leidenschaft!", so Filmstiftungsgeschäftsführer Walid Nakschbandi.