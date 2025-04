Fahrerinnen und Fahrer von bestimmten Mercedes-Autos können ab sofort auf die Inhalte von Joyn in ihrem Fahrzeug zurückgreifen, ProSiebenSat.1 und der Autohersteller sind jetzt eine entsprechende Zusammenarbeit eingegangen. Voraussetzung ist ein aktives MBUX Entertainment Paket Plus der Autofahrer. Verfügbar gemacht wird Joyn in den In-Car-Entertainment-Systemen der E-Klasse, CLE, C-Klasse, GLC sowie dem neuen CLA - und das als erster deutscher Streaminganbieter überhaupt, wie man in Unterföhring betont.

In den kommenden Monaten soll Joyn darüber hinaus auch in weiteren Baureihen verfügbar gemacht werden. Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer ProSiebenSat.1 und Geschäftsführerin Joyn, sagt: "Hier kommt ein echtes Powercouple beim In-Car-Entertainment. Wir freuen uns sehr, dass Joyn künftig auch in ausgewählten Modellen von Mercedes-Benz für beste und kostenlose Unterhaltung sorgt. Damit erweitern wir die Verfügbarkeit von Joyn um eine weitere Plattform mit dem Ziel, für unsere Zuschauer:innen überall und jederzeit herausragendes Entertainment zu bieten. Das ist Streaming mit Stern, besser geht es nicht."

Und Mishel Podolskis, Manager Video-Streaming bei Mercedes-Benz, ergänzt: "Die Kooperation mit Joyn ist ein entscheidender Schritt für uns. Joyn ist eine wichtige Marke für unsere jungen Kund:innen im DACH-Raum. Das Angebot von Joyn und vor allem das Live-TV von 70 Sendern bringt ein neues Level an In-Car-Entertainment für unsere Kund:innen. Die gemeinsame agile Entwicklung innerhalb weniger Sprints zeigt, wie Unternehmen mit dem richtigen Mindset erfolgreich zusammenarbeiten können."