am 15.04.2025 - 16:47 Uhr

Ungewöhnliche Zusammenarbeit: Sport1, Rocket Beans TV und die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 arbeiten bei einem neuen Fußball-Talkformat zusammen. Unter dem Titel "Fantalk on Tour: Sport1 meets Bohndesliga" soll am Mittwochabend rund um das Champions-League-Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München ein "innovatives Livestream-Format" an den Start gehen, das nach Angaben von Sport1 "Fußballkompetenz, Fankultur und Entertainment zeitgemäß miteinander verbindet".

Konkret wird 20:30 Uhr aus dem "Bohndesliga"-Studio von Rocket Beans TV in Hamburg gesendet, wo ein Panel, bestehend aus Mario Basler, Nico Kaufmann aus dem Social-Media-Team von Sport1, und den "Bohndesliga"-Moderatoren Etienne Gardé und Niko Backspin, das Fußballspiel "in entspannter Wohnzimmeratmosphäre" analysieren soll. Moderiert wird das Format von Thomas Helmer und Nils Bomhoff.

Das Projekt ziele darauf ab, Entertainment und Sport-Content "noch näher an die digitale Community zu bringen und junge, sportaffine Zielgruppen auf innovativen Plattformen zu erreichen", heißt es. Dabei sollen die meinungsstarke Talkrunde des "Fantalks" und die analytische Tiefe der Bohndesliga miteinander kombiniert werden.

© Sport1 Matthias Reichert

Sven Hanke, VP Content & Distribution Partnerships bei Studio71: "Das Projekt ist das Ergebnis einer starken Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern Rocket Beans TV und Sport1. Es bricht mit den Konventionen klassischer Sportberichterstattung, setzt neue Maßstäbe im digitalen Live-Entertainment und bietet uns die ideale Bühne, unsere Expertise in Video-Distribution und Vermarktung wirkungsvoll einzubringen."

Auf den klassichen "Fantalk" im linearen Programm hatte Sport1 hingegen zuletzt verzichtet - was auch der neuen Entertainment-Ausrichtung des Senders geschuldet ist. Dabei zählte das Format in der Vergangenheit zu den erfolgreichsten Sendungen von Sport1. Nun bleibt abzuwarten, ob der "Fantalk" durch die Kooperation mit den Rocket Beans und Studio 71 in eine neue Zukunft geführt werden kann.