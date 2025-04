Der Ausstrahlungstermin der dritten Staffel von "And Just Like That..." steht fest. Sky und der Streamingdienst Wow werden die HBO-Serie, bei der es sich um ein Sequel von "Sex and the City" handelt, ab dem 29. Mai ausstrahlen. An diesem Tag meldet sich "And Just Like That..." auch in den USA zurück.

Die dritte Staffel von Michael Patrick King umfasst zwölf Folgen und folgt erneut Carrie, Miranda, Charlotte, Seema und LTW, die sich durch ihre komplizierten Lebensrealitäten rund um Liebe, Sex und Freundschaft in ihren Fünfzigern navigieren. Zum Cast gehören unter anderem Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks und Jonathan Cake.

Bis zum Staffel-Finale am 14. August erscheint jeweils wöchentlich eine neue Folge auf Abruf. Die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic soll dagegen erst später im Jahr erfolgen.