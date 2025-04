am 16.04.2025 - 14:01 Uhr

Die Rechte sind vergeben und zunehmend herrscht auch Klarheit darüber, wie sich die TV-Sender und -Streamer künftig personell mit ihrer Bundesliga-Berichterstattung aufstellen. Nachdem Sky bereits die Verträge mit Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus verlängert hat, steht nun fest, dass auch Moderator Sebastian Hellmann an Bord bleibt. Gemeinsam werden sie auch in der kommenden aison vom sogenannten "Topspiel der Woche" berichten, wie der Sender nun mitteilte.

Mit dabei sind außerdem auch weiterhin die beiden Ex-Nationalspielerinnen Julia Simic und Tabea Kemme, die seit fast drei Jahren für Sky vor der Kamera stehen. Sebastian Hellmann ist sogar bereits seit 1999 für den Pay-TV-Sender und dessen Vorgänger Premiere tätig.

© Sky Alexander Rösner

Sky hatte sich bei der jüngsten Bundesliga-Rechtevergabe erneut die Übertragungsrechte des "Topspiels" am Samstag um 18:30 Uhr gesichert und wird auch weiterhin um 15:30 Uhr alle Spiele übertragen - allerdings nicht mehr in Konferenz, deren Rechte zum Konkurrenten DAZN wandern. Neu ist, dass Sky fortan auch wieder die Rechte an den Freitagabendspielen hält, die aktuell noch bei DAZN liegen. Der Streamingdienst wiederum zeigt zusätzlich zur Samstags-Konferenz wie gehabt sämtliche Sonntagsspiele.