Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Sat.1 und der ORF zusammen an einem Comeback von "Kommissar Rex" arbeiten. Die Fortsetzung als Filmreihe ist eine Produktion der österreichischen MR-Film, den Weltvertrieb übernimmt Beta Film. Vorerst sollen sechs Folgen in Spielfilmlänge entstehen. Nun haben die Dreharbeiten in Wien begonnen, darüber hinaus haben Sat.1 und der ORF weitere Details bestätigt.

Nachdem schon klar war, dass die menschlichen Hauptrollen von Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher verkörpert werden, steht nun fest, dass darüber hinaus auch Doris Golpashin, Alfred Dorfer und Sophie Borchhardt in der Neuauflage zu sehen sein werden. Golpashin verkörpert die Figur Evelyn Leitner, sie ist Chefin von Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) und Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) im Revier.

So beschreiben Sat.1 und der ORF inhaltlich die "Rex"-Neuauflage: Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) ist ein erfahrener Ermittler, der gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Mit den Kollegen Felix Burger (Ferdinand Seebacher), dem Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) und Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermitteln sie in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker. Doch damit nicht genug: Vor Max' Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt). Und sie bringt einige emotionale Herausforderungen mit aus Südamerika.

© SAT.1/ORF/MR-Film/Anjeza Cikopano Alfred Dorfer, Doris Golpashin, Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher sind in der "Kommissar Rex"-Neuauflage zu sehen

Doris Golpashin sagt: "Als Österreicherin ist es mir natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit, fester Teil des neuen Teams zu sein. Darüber hinaus war mein allererster Drehtag meiner Schauspiellaufbahn ebenfalls bei 'Kommissar Rex'. Dreharbeiten in Wien - es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an. Ich freu mich auf die Zeit!" Und Maximilian Brückner ergänzt: "Mit den Hunden durfte ich schon Wochen vorher trainieren und auch diese sind bereit für den Drehstart. Deshalb freue ich mich riesig, wenn wir mit unserem Dreh endlich im schönen Wien loszulegen."

Ferdinand Seebacher: "Ich bin mit Kommissar Rex aufgewachsen. Jetzt selber Teil dieses Erfolgsformates zu sein, ist einfach großartig! Niemals hätte ich mir zu Beginn meiner Karriere erträumt, dass ich 2026 an der Seite unserer Spürnase ermitteln darf. Wie toll, dass sich Sat1 und ORF dazu entschieden haben, diese Kultserie neu zu produzieren."