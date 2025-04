am 23.04.2025 - 14:01 Uhr

Fabian Köster und Lutz van der Horst sind im ZDF mittlerweile so etwas wie die Spezial-Experten. Die beiden Komiker sind bereits in etlichen Sonderausgaben der "heute-show" zu sehen gewesen, zuletzt waren sie für ihre Leistungen in diesem Bereich für einen Grimme-Preis nominiert. Nun hat das ZDF das nächste Special mit den beiden Entertainern angekündigt.

Am Freitag, den 13. Juni, zeigen die Mainzer auf dem gelernten "heute-show"-Sendeplatz um 22:30 Uhr die Sonderausgabe mit dem Titel "Deutschland hat ganz schlimm Brücken" (sic!). Und das beschreibt eigentlich schon ziemlich gut, worum es inhaltlich gehen wird. Köster und van der Horst beschäftigen sich mit der Infrastruktur in Deutschland, also maroden Straßen, kaputten Brücken und fehlenden Ingenieure, aber auch mit überbordender Bürokratie und gestressten Politiker.

Angekündigt hat das ZDF eine "Reportage-Reise durch das Krisenland Deutschland". Konkret bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen "Extrembrückentest" zu sehen, aber auch eine Fahrt im Brummi auf kaputten Autobahnen und eben Politiker, die in Bürokratie versinken.

Im Anschluss an das "heute-show"-Spezial gibt’s zudem noch eine Sonderausgabe des "ZDF Magazin Royale" zu sehen - und dort wird es musikalisch. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr ein Best-of der "Eisen Ehrenfeld"-Live-Tour. Böhmermann war Anfang des Jahres zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum unterwegs. "Von Gänsehaut bis Schüttelfrost ist alles möglich. Es wird frech, lustig und hell, und ich habe mir vorgenommen, als erster deutschsprachiger Künstler live auf der Bühne mit Ironie, Uneigentlichkeit und echten Gefühlen zu experimentieren", so Böhmermann im Vorfeld der Tour.