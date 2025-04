DMAX will in einem neuen Polizei-Format Einblicke in die Arbeit auf einer Polizeiinspektion in Hannover gewähren, das hat der Sender aus dem Hause Warner Bros. Discovery jetzt angekündigt. "110 Hannover – Im Visier der Polizei" heißt die Sendung, die ab dem 3. Juni immer dienstags ab 21:15 Uhr zu sehen sein soll. Die erste Staffel besteht aus zehn Ausgaben und wurde von Blueprint Media produziert.

Im Mittelpunkt des Formats steht die Hannoveraner Polizei, genauer gesagt die Polizeiinspektion Besondere Dienste in Niedersachsens Landeshauptstadt. Ob Verfolgungsjagden, Verkehrskontrollen oder heikle Einsätze gegen Straftäter: DMAX will in dem Format einen Blick hinter die Kulissen werfen. In der Polizeiinspektion sind schnelle Eingreiftruppen ebenso angesiedelt wie der Verkehrsdienst oder auch eine Motorrad- und Fahrradstaffel.

"Die Kamera begleitet die Teams aus Hannover in actionreichen Einsätzen, wenn sie Autos aus dem Verkehr ziehen, Tatverdächtige stellen oder Rettungsaktionen durchführen. Doch es geht nicht nur um Adrenalinkicks – auch um die oft übersehene psychologische Herausforderung, mit Menschen in den verschiedensten Stresssituationen umzugehen", heißt es von DMAX in der Ankündigung zur Sendung.