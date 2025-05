ProSieben hat einen Starttermin für die zweite Staffel der Rateshow "Wer isses?" angekündigt. Die neuen Folgen sind ab dem 28. Mai immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Die erste Staffel von "Wer isses?" lief im vergangenen Frühjahr noch in der Dienstags-Primetime, wegen Stefan Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" wechselten die hier beheimateten Shows aber bekanntlich auf den Mittwoch und "TV Total" wechselte im Gegenzug auf den Dienstag.

Bereits bekannt war, dass es in der neuen Staffel von "Wer isses?" zu Veränderungen kommen wird. So ist Ralf Schmitz nicht mehr als Team-Kapitän dabei, er wird ersetzt durch Michelle Hunziker. Zweiter Team-Kapitän ist wie gehabt Chris Tall, als Moderator führt erneut Steven Gätjen durch die Sendung. Inhaltlich ändert sich nichts: Auch in den neuen Folgen geht es für die Team-Kapitäne darum, auf den ersten Blick unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten skurrile Merkmale richtig zuzuordnen - und dabei die Blender herauszufiltern.

Dabei sind die Team-Kapitäne natürlich nicht alleine. Als prominente Gäste für die insgesamt fünf neuen Ausgaben hat ProSieben Annette Frier, Janine Kunze, Steffen Henssler, Riccardo Simonetti, Benni und Dennis Wolter, Smudo, Sasha, Özcan Cosar und Martin Klempnow angekündigt. Produziert wird die Show von Tresor TV.

"Mission: Impossible": Zweiter Versuch

Klar ist darüber hinaus nun auch, dass ProSieben Mitte Mai einen Film-Fauxpas wieder wettmachen will, der vor wenigen Monaten im Zuge des ganzen Raab-Wirbels entstanden war. Als RTL damals ankündigte, dass "Du gewinnst hier nicht die Million" am Mittwochabend ins lineare Programm kommt, nahm man in Unterföhring "TV Total" schnell aus der Schusslinie und wollte der Raab-Premiere mit dem Film "Mission: Impossible - Dead Reckoning (1)" in die Parade fahren, diesen gab es zuvor noch nie im Free-TV zu sehen.

Am Ende schadete sich ProSieben damit gleich doppelt: Die Free-TV-Premiere blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück - und weil man auch viel weniger Werbeblöcke als üblich einplante, gab es wohl auch weniger Werbeeinnahmen als unter normalen Umständen (DWDL.de berichtete). Nun will ProSieben diese Delle zumindest wieder etwas ausbügeln - und hat die Wiederholung des Films nach nur rund drei Monaten angekündigt. Demnach ist "Mission: Impossible - Dead Reckoning (1)" am Sonntag, den 18. Mai, erneut ab 20:15 Uhr zu sehen. Der Anlass jetzt ist günstig: Wenige Tage nach der Ausstrahlung erscheint "Mission: Impossible – The Final Reckoning" im Kino.