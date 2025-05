am 05.05.2025 - 12:58 Uhr

Sky hat die Ausstrahlung des Papstwahl-Films "Konklave" angekündigt. Der Streifen ist demnach ab dem 20. Juni erstmals im Pay-TV zu sehen, darüber hinaus können Zuschauerinnen und Zuschauer den Film natürlich auch über die Streaming-Plattform Wow sehen. "Konklave" feierte im November seine Premiere in den Kinos, aktuell gibt es den Streifen bei verschiedenen Anbietern im Einzelabruf zu kaufen. Sky hat sich nun die klassischen Pay-TV-Ausstrahlungsrechte gesichert.

"Konklave" ist derzeit in aller Munde, weil das Thema aktueller ist denn je. Erst vor einigen Tagen ist Papst Franziskus gestorben, noch in dieser Woche beginnt daher im Vatikan das echte Konklave. Das ist der Prozess, an dessen Ende weißer Rauch aus einem Schornstein aufsteigt - das bedeutet, dass die Kardinäle einen neuen Papst gewählt haben. Und mit diesem Prozess der römisch-katholischen Kirche beschäftigt sich eben auch der von Edward Berger ("Im Westen nichts Neues") inszenierte Film.

Und darum geht es in dem Streifen: Der Papst ist unerwartet verstorben. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Wahl des neuen Papstes zu leiten. Mächtige Kardinäle aus aller Welt reisen für das Konklave nach Rom. Als sich die Türen zur Sixtinischen Kapelle schließen, entbrennt ein Spiel um Macht. Kardinal Lawrence findet sich im Zentrum von Intrigen und Korruption wieder und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die Grundfeste seines Glaubens erschüttern könnte. All das, während Millionen von Menschen darauf warten, dass weißer Rauch dem Schornstein der Kapelle entsteigt.

Neben Ralph Fiennes sind auch Stanley Tucci, Isabella Rossellini und viele mehr in "Konklave" zu sehen. Der Streifen, der mit einem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wurde, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris.