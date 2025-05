Seit Anfang 2024 ist BCN die gemeinsame Vermarktungsorganisation der Medienunternehmen Burda, Funke und Klambt. Direkt im ersten Jahr konnte man das Portfolio um den Olympia Verlag ("Kicker") sowie die Digitalangebote von Klambt und Delius Klasing erweitern. Zuletzt hat auch BurdaForward (u.a. focus.de) sein gesamtes Inventar in das Gemeinschaftsunternehmen eingebracht. Dieses Wachstum schlägt sich nun auch in der Führungsstruktur von BCN nieder, die Leitung des Unternehmens wird deutlich vergrößert.

So haben die drei BCN-Gesellschafter jetzt entschieden, mit Susanne Müller und Carsten Sander zwei weitere Personen in die Geschäftsführung des Vermarkters zu berufen. Müller war bislang Chief Commercial Officer, sie übernimmt ab sofort als Geschäftsführerin Märkte die Verantwortung für die operative und strategische Geschäftsentwicklung mit werbungtreibenden Agenturen und den mehr als 3.000 aktiven Kundenbeziehungen. Sander soll als Geschäftsführer Technologie die Weiterentwicklung des eigenen AdTech Systems BCN Smart Stack und die automatisierte Einbuchung von Anzeigen in die Print-Inventare vorantreiben. Er ist im Zuge der Kooperation mit BurdaForward seit Januar 2025 Chief Technology Officer des BCN.

Tobias Conrad, bislang alleiniger BCN-Geschäftsführer, wird Sprecher des Trios. Als solcher verantwortet er die strategische Gesamtsteuerung. "BCN entwickelt sich zu einem der größten crossmedialen Vermarkter in Deutschland in einer herausfordernden Zeit. Mit Susanne Müller und Carsten Sander übernehmen zwei passionierte Experten für die sich schnell verändernden Märkte und die wachsende technologische Herausforderung in der Vermarktung Verantwortung in der Geschäftsführung", sagt Conrad zum Umbau.