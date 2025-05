Im vergangenen Jahr sind die 9:16 Awards erstmals verliehen worden. Geehrt wurden dort Marken und Creator, die besonders gute Videos im Hochkant-Format gemacht haben. Nun ist die Preisverleihung am Montag im Deutschen Schauspielhaus Hamburg zum zweiten Mal über die Bühne gegangen, in insgesamt 16 Kategorien wurden Preise vergeben. Steven Gätjen und Lola Weippert führten durch den Abend. Zuvor gab es bereits einen Summit mit Panels, Workshops und Case-Studies.

Im Mittelpunkt stand am Abend aber die eigentliche Preisverleihung. Und da konnte sich neben zahlreichen anderen unter anderem auch der WDR durchsetzen. So streichte der TikTok-Kanal "Nicetoknow" des WDR den Preis für den besten Brand Account ein. Der Kanal ist ein Nachrichtenangebot, das sich speziell an Jugendliche richtet. Weitere Preise gingen darüber hinaus an die Polizei Berlin (Bestes Markengesicht) und die Henkel-Marke got2b (Beste Werbung).

In der Kategorie Beste Kampagne ging der 9:16 Award an die Kampagne #machtoffline von Dertour. Dahinter stand die Agentur WeCreate, die die Preisverleihung wie schon im Vorjahr ausrichtet. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden jedoch einerseits durch ein öffentliches Community-Voting bestimmt sowie durch die sogenannte "9:16 Academy", diese besteht aus fast 1.000 Personen der Medien- und Marketingbranche.

Bei den Creators wurden unter anderem Twenty4Tim (Bestes Creatorprodukt) und Jolina Mennen (Edgiest Creator) ausgezeichnet. Beide eint, dass sie auch bereits im Fernsehen auf einer großen Bühne zu sehen waren: Die beiden Influencer nahmen an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Zuletzt kündigten Twenty4Tim und Jolina Mennen einen gemeinsamen Podcast an. Zu den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern zählten unter anderem Hanni Hase (Beste Newcomerin), Tahsim Durgun (Bester Video-Podcast) und Levi Penell (Bester Rizz).