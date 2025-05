Der Publikums- und Medienpreis Goldene Henne ist in diesem Jahr erstmals im ARD-Hauptprogramm zu sehen. Entsprechende Informationen kursierten bereits vor wenigen Tagen auf der Rundfunkratssitzung des MDR. Der Sender hat den Plan nun gegenüber DWDL.de bestätigt: Demnach soll die Goldene Henne am 12. September im Ersten ausgestrahlt werden. Die Veranstaltung findet in Leipzig statt - und auch deutlich früher als in den vergangenen Jahren. 2024 wurden die Preise erst Mitte November vergeben, im Jahr davor im Oktober.

Dass die Goldene Henne ausgerechnet in diesem Jahr ins Hauptprogramm kommt, ist durchaus überraschend. Schließlich hatte der Preis, der vom MDR und der Burda-Illustrierten "SuperIllu" vergeben wird, erst im vergangenen Jahr großes 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Veranstalter haben aber auch für dieses Jahr einen besonderen Anlass ausgemacht.

"Die Goldene Henne hat als größter ostdeutscher Publikumspreis im Jahr 2025 eine ganz besondere Bedeutung, weil sich im Herbst in unmittelbarer zeitlicher Nähe auch die Deutsche Wiedervereinigung zum 35. Mal jährt", heißt es von einer Sprecherin des MDR gegenüber DWDL.de. Man freue sich daher, dass die ARD dem Vorschlag des MDR folge, so die Sprecherin weiter.

Der MDR wird die Sendung auch in diesem Jahr produzieren. Aktuell befinde man sich dazu in den Vorbereitungen, heißt es von der ARD-Anstalt. Details zur Übertragung will man aufgrund des noch recht frühen Stadiums noch nicht kommunizieren. Auch zur Frage der Moderation will sich der MDR aktuell nicht äußern. Vom Sender heißt es lediglich: "Wir werden auf jeden Fall eine wunderbare und passende Moderation finden."

Auf der Rundfunkratssitzung des MDR Anfang der Woche kursierten allerdings schon Namen von Personen, die möglicherweise durch die Show führen konnten. Wie die Kollegen des Medienblogs "Flurfunk Dresden" berichten, wurden auf der Sitzung Florian Silbereisen und Kai Pflaume als mögliche Moderatoren genannt. Möglich sei auch, dass beide durch die Veranstaltung führen, schrieb das Blog.

Beide Namen liegen nahe, sind sie doch bereits mit der Goldenen Henne verbunden. Florian Silbereisen führte bereits in den vergangenen drei Jahren durch die Gala, 2024 stand dabei erstmals Barbara Schöneberger an seiner Seite. Als Silbereisen 2022 erstmals die Moderation der Preisverleihung übernahm, folgte er damals auf Kai Pflaume, der die Gala in den Jahren zuvor präsentiert hatte.