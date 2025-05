Am 5. Juni lädt die Produktionsallianz zum mittlerweile vierten Mal nach Köln, um die herausragenden Produktionen aus dem Unterhaltungs-Bereich mit dem Deutschen Entertainment Award zu würdigen. Im Vorfeld konnte wieder jede Produktionsfirma, die Unterhaltungsformate produziert, Vorschläge einreichen, aus der ein zehnköpfiges Gremium nun die Nominierten in den Bereichen Best Adaption und Best Development ausgewählt hat.

Bei den deutschen Eigenentwicklungen ist die von Vitamedia Film für Vox/RTL+ produzierte Reihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" neben der von Constantin Entertainment für Netflix produzierten Reality-Doku "Kaulitz & Kaulitz", "Magic Moves" mit den Ehrlich Brothers (Content Laden fürs ZDF) sowie der ZDF-Doku "WTF is Jule?!" (Flappers Film & VFX) über den Fall Jule Stinkesocke im Rennen.

Gewürdigt werden beim Deutschen Entertainment Award auch Adaptionen internationaler Formate in einer eigenen Kategorie. Nominiert sind hier die deutsche Version von "Golden Bachelor" von Warner Bros. ITVP Deutschland für RTL+, "Love is Blind: Germany" (Redseven Entertainment für Netflix), "Parshad | 4 vs. 2 - 'Wer ist nicht schwanger?'" (1TAKE FILMS / YouTube) und "The Piano" (UFA Show & Factual für Vox).

Damit sind drei Produktionen für RTL, je zwei für Netflix und das ZDF und eine auf YouTube veröffentlichte unter den Nominierten. Neben diesen beiden Kategorien gibt es auch den mit 10.000 Euro dotierten "VFF Best Talents"-Award, mit dem das beste Talent im Bereich non-fiktionale Unterhaltung ausgezeichnet wird, obendrein vergibt die Film- und Medienstiftung NRW in diesem Jahr erstmals ein Sonderpreis Entertainment. Moderiert wird die Verleihung in diesem Jahr von Tülin Sezgin aka "Conny from the block" und Tony Bauer.

Rolf Hellgardt, Geschäftsführer von Prime Productions und zugleich Vorsitzender des zehnköpfigen Gremiums, das über die Preise entscheidet, sagt: "Unsere Branche ist im Umbruch. Spannende, aber auch fordernde Zeiten für uns ‚Unterhalter‘. Umso wichtiger ist es, dass wir Zusammenkommen und miteinander im Gespräch sind. Auftraggeber:innen, Produzent:innen und Künstler:innen. Wir freuen uns sehr auf den 4. Deutschen Entertainment Award. Die höchste Zahl an Einreichungen seit Bestehen des Awards zeigt: An Kreativität und Spaß am Entertainment mangelt es uns in Deutschland nicht. Ich drücke allen Nominierten die Daumen!"

Neben Hellgardt entscheiden auch Ute Biernat (UFA Show & Factual), Hamad Firdousi (Brainpool TV), Franz-Ferdinand Fuhr (Florida TV Entertainment), Veronika Geier (Content Laden), Anna-Chiara Gronau (Kimmig Entertainment), Bob Heinemann (Watch Lola), Franziska Koch (SEO Entertainment) als Gewinnerin des VFF Best Talent Awards 2024, Axel Kühn (Tresor TV Produktion) sowie Antonia Seitz (Seapoint Productions) über die Preise in diesem Jahr.