am 08.05.2025 - 11:56 Uhr

Nachdem Julia Leischik zuvor schon mehrere Jahre für RTL auf Vermisstensuche war, wechselte sie zur Saison 2011/2012 zu Sat.1, wo sie seither mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" zu sehen ist - und das noch für mehrere weitere Jahre auch bleiben soll. Denn Sat.1 und Joyn haben den Exklusiv-Vertrag mit der Moderatorin und Produzentin nun erneut vorzeitig um vier Jahre verlängert. Der aktuelle Vertrag wäre ohnehin noch bis Mitte kommenden Jahres gelaufen.

Julia Leischik: "Sat.1 und ich sind seit mittlerweile 13 Jahren ein großartiges Team. Ich bin sehr glücklich über die weitere exklusive Zusammenarbeit und freue mich sehr, dass meine Sendung auch auf Joyn zu jeder Zeit abrufbar ist. Ich werde weiterhin mit ganzem Herzen dabei sein und eine Sendung produzieren, die bewegt und Menschen hilft."

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus sagt: "Julia Leischik berührt Herzen - nicht nur die der Menschen, die sie wieder zusammenführt, sondern auch die von uns allen. Ihre Mission und ihre Botschaft sind wichtiger denn je und passen maßgeschneidert zu dem, wofür die Marke Sat.1 steht."

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gehört seit vielen Jahren zu den verlässlichen Quotengaranten für Sat.1 am Sonntagvorabend, insbesondere auch mit Blick auf die vergleichsweise hohen Gesamt-Reichweiten. Bei der letzten Staffel schalteten bis zu 2,67 Millionen ein. Kürzlich ist am Vorabend eine neue Staffel angelaufen. In der Vergangenheit probierte Sat.1 auch hin und wieder andere Formate mit Leischik aus, die aber mangels Erfolg nicht fortgeführt wurden.