In der Reihe "Unser Dorf hat Wochenende" blickt der MDR nun schon seit dem Jahr 2016 auf das Alltagsleben in verschiedenen Dörfern im Sendegebiet. Zuletzt war man unter anderem in Malschwitz, Spansberg und Ganzig unterwegs. Und wenn es am kommenden Samstag, den 24. Mai, um Braunichswalde in Thüringen geht, ist das ein Jubiläum. Es wird dann nämlich die mittlerweile 300. Folge der Reihe sein - und das will man beim Sender gebührend zelebrieren.

So soll die Folge am Samstag ab 19:50 Uhr auch via Public Viewing in Braunichswalde zu sehen sein, geplant ist die Ausstrahlung auf dem Festplatz. Zusammen mit dem Filmteam können die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes die Folge schauen, anschließend will man sich austauschen. Zeitgleich zeigt das MDR Fernsehen übrigens die Folge. Ab 23:30 Uhr ist im linearen Programm darüber hinaus eine "Lange Nacht der Dörfer" geplant, im Rahmen dieser werden neun Folgen der Reihe gezeigt.

Astrid Plenk, Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, in dem die Redaktion für die Sendereihe beheimatet ist, beschreibt das Format so: "Immer geht es um das Lebensgefühl und den Alltag im Dorf mit all seinen Höhepunkten, dem Miteinander, den Meinungsverschiedenheiten und Freuden. Es geht um Zukunftspläne ebenso wie um Sorgen der im ländlichen Raum lebenden Menschen. ‚Unser Dorf hat Wochenende‘ zeigt eindrucksvoll, wie nah der MDR bei seinem Publikum ist und dies mit der Region, aus der Region und für die Region."

Und Redaktionsleiterin Manuela Peter ergänzt: "Es ist immer wieder eine Freude, darüber berichten zu dürfen, mit wie viel Herzblut sich Menschen in den Dörfern für ihre Gemeinschaft ehrenamtlich ins Zeug legen. Das Publikum liebt es zuzuschauen, wie gemeinsam etwas auf die Beine gestellt wird. Wir haben die Zuschauerzahlen der Sendereihe ‚Unser Dorf hat Wochenende‘ in den letzten Jahren mehr als verdoppeln können: Weil wir überall in den Dörfern engagierte Menschen und Vereine treffen, deren Anliegen und Geschichten für alle interessant sind und die wir in den Mittelpunkt der Sendungen stellen."